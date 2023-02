Da Forlimpopoli a Maranello per la nuova Ferrari, un San Valentino indimenticabile: "Un regalo inaspettato e spettacolare"

"E' stata una giornata spettacolare. Chi se lo sarebbe aspettato un regalo del genere". Filippo Ambrosini, presidente del Ferrari Club di Forlimpopoli, è tra i 500 fortunati che hanno assistito da vicino alla presentazione della nuova Ferrari SF-23, svelata nel giorno di San Valentino, con la quale Charles Leclerc e Carlos Sainz daranno la caccia al titolo Piloti che manca a Maranello dal lontano 2007 e a quello Costruttori, l'ultimo dei quali risale al 2008. La Scuderia Ferrari per l'occasione ha riservato ai propri tifosi una tribuna speciale per vedere dal vivo il nuovo bolide rosso, che martedì mattina ha percorso i primi chilometri. "Non era mai accaduto che ci facessero vedere subito dal vivo la nuova vettura - esclama con emozione Ambrosini -. L'evento è stato organizzato in modo eccezionale".

Il livello delle pulsazioni si alzato prima la nuova SF-23 uscisse dai box: infatti, prima di calarsi nell'abitacolo, Leclerc e Sainz hanno incontrato i tifosi, accolti da una coreografia speciale a forma di cuore. "E' stato bellissimo - prosegue Ambrosini -, perchè non immaginavamo il tipo di presentazione che avremmo assistito. Non sapevamo nulla, solo che ci dovevamo presentare entro le 9.30. Ci hanno spiegato che avremmo realizzato una coreografia speciale, ma che sarebbero venuti i piloti o che la monoposto sarebbe scesa subito in pista è stata una sorpresa. La vettura è bellissima, speriamo sia anche veloce. Nell'ambiente c'è ottimismo, vedremo. Non possiamo partire per arrivare secondi, ma con l'idea di dare il massimo".

Quella di martedì è una giornata che Ambrosini difficilmente dimenticherà: "La Ferrari ci ha fatto un bellissimo regalo, per un appassionato di automobilismo è il massimo. E' stata una grande opportunità, non affatto scontata. Un modo per avvicinare ancora di più i tifosi alla squadra". Nato nel 1990 il Ferrari Club di Forlimpopoli è molto attivo sul fronte delle attività ufficiali della Casa di Maranello, ma lo è molto anche sul territorio, promuovendo eventi legati ai motori ma anche iniziative di carattere benefico, rivolte soprattutto ai più giovani. Per informazioni su come iscriversi è possibile inviare una mail a forlimpopoli@scuderiaferrari.club oppure contattare il presidente Ambrosini al numero 3470862323.

Nelle foto un momento della diretta con la delegazione forlimpopolese in primo piano