Prestigioso 13esimo posto per Massimo Liverani al Rally Costa Brava

Dopo il Rally di Montecarlo, Massimo Liverani, portacolori del Racing Team le Fonti, si fregia della partecipazione in veste di navigatore nella settantesima edizione del Rally Costa Brava. A volerlo al suo fianco è stato lo svizzero Ermanno Keller, che solitamente divide l'abitacolo della splendida e performante Audi Quattro con Maurizio Verini. Liverani, che al Montecarlo aveva fatto benissimo al fianco di Rossi con la Renault 5 Alpine, si è visto proiettato in questa blasonata gara spagnola che si svolge in concomitanza con il Rally Storico Europeo. Il romagnolo ha navigato il pilota svizzero in maniera egregia e nonostante qualche imprecisione da parte dei cronometristi nel rilevamento dei tempi l'equipaggio italo svizzero ha portato la Audi Quattro al tredicesimo posto assoluto su oltre cinquanta partenti.