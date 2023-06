Primo campionato provinciale di Mamanet: trionfa Giove dell’Aics Volley

Premiazioni e terzo tempo alla scuola “La Nave” in pieno stile Mamanet per il 1° Campionato Mamanet Forlì-Cesena. L’evento creato e vissuto seguendo lo slogan “Con le donne, per le donne” ha visto sfidarsi per un mese e mezzo 80 atlete nelle sette squadre protagoniste delle 21 partite andate in scena.. La festa conclusiva è stata dunque l’occasione per incoronare campionesse la squadra Giove dell’Aics Volley e darsi appuntamento a settembre con i Mondiali di Cervia.

La Coppa è stata quindi alzata dalla squadra Giove che grazie ad un percorso netto: senza mai perdere un set si è imposta contro tutte le avversarie. Al secondo posto si è piazzata la squadra Artusi del Club Juventinità di Forlimpopoli. Terzo posto per le Campionesse Italiane del team Venere dell’AiCS Volley Forlì ed al quarto il team Passatore del Club Juventinità. Quinta sesta e settima, le squadre di Marte, Saturno e Luna, che si sono spartite una vittoria per parte nei tre scontri diretti.

Di fronte alle atlete ed alle loro famiglie ha espresso tutto il suo orgoglio Catia Gambadori, presidente del Comitato Provinciale di Forlì-Cesena: "Per noi il Mamanet è un settore molto importante e portare a termine il primo Campionato Provinciale per noi è davvero un grande successo. Siamo partiti sei anni fa con un primo gruppo di ragazze ed avere oggi in provincia un gruppo così grande è il merito di chi porta avanti con passione l’attività. Speriamo davvero che questo sia un’altro punto di partenza e che il prossimo anno possiamo essere ancora di più".