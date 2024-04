Primo School Catch - Trofeo Città di Forlì: 150 mamme e insegnanti pronte a sfidarsi in campo

L’attesa è quasi finita. Domenica, dalle 9 alle 18 al Pala Marabini, 150 mamme e maestre saranno atlete per un giorno, sfidandosi per il primo School Catch - Trofeo Città di Forlì. Il torneo organizzato dal Comitato Provinciale Aics Forlì-Cesena è nato nel 2016 come School Mamanet e da anni è un momento di ritrovo ludico sportivo per tante famiglie in una formula insolita: le mamme in campo, con babbi e figli sugli spalti. Un appuntamento fisso che anche quest’anno è patrocinato dal comune di Forlì e che unisce l’agonismo alla pratica sportiva di base, con i valori dell’aggregazione dello sport di squadra.

Sarà dunque un’edizione davvero speciale. L’aspetto di novità è appunto nel nome, School Catch, in accordo con la nuova federazione del gioco che sta ampliando i propri orizzonti nell’ottica di allargare in maniera sempre più inclusiva. Non solo, domenica oltre al classico torneo ci sarà una vera sfida sugli spalti con un premio in palio per il miglior striscione e coreografia di tifo, prodotta dai bambini. Importanti e sicuramente fonte di orgoglio i numeri per gli organizzatori. Saranno infatti 16 le squadre presenti con 150 atlete pronte a sfidarsi in campo, numeri mai registrati dopo la pausa Covid.

Insomma un torneo che appassiona e che nel tempo è diventato molto sentito da tutte le associazioni genitori che puntualmente organizzano la squadra, partecipano in maniera attiva agli allenamenti in preparazione e vivono nel migliore dei modi le sfide del torneo. Il trampolino di lancio per appassionarsi a 360° alla disciplina con AiCS che grazie ai suoi collaboratori farà poi partire un corso gratuito di due mesi alle ragazze interessate.