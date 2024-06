Problemi e imprevisti non fermano Massimo Salvatore e Andrea Succi: completato il Rally d'Albania

Più forti delle difficoltà incontrate lungo il cammino. Massimo Salvatore e Andrea Succi hanno visto il traguardo della ventesima edizione del Rally d'Albania. Tante le problematiche che i portacolori del Racing Team Le Fonti hanno dovuto affrontare. Nella quinta tappa (da Shengjin a Skorca, 280 chilometri), con Salvatore alla guida e Succi alla navigazione, i piloti romagnoli hanno chiuso al secondo posto della categoria Ssv, recuperando posizioni in classifica generale.

Nella sesta tappa, la Tirana-Tirana da 380 chilometri con Succi alla guida, l’equipaggio forlivese ha superato diversi concorrenti, ma ad un certo punto la gara è stata bloccata per una presunta frana, un imprevisto che ha annullato il loro vantaggio accumulato nella prima parte della tappa. A più di metà tappa Salvatore e Succi sono incappati nella rottura di una testina dello sterzo, venendo raggiunti dopo due ore sdall’assistenza della HRT-Tecnology che ha riparato il danno, permettendo loro di rientrare al bivacco ma senza concludere la prova.

Settima ed ultima tappa (Epilogue Tirana-Tirana di 110Km) con Succi alla guida: circa metà tappa un contadino albanese, sicuramente non contento del passaggio del rally, ha bloccato la strada con il trattore, neutralizzando la rincorsa verso posizioni migliori dell'equipaggio romagnolo. Nell’ultima prova della tappa i portacolori del Racing Team Le Fonti, vista anche la durezza e le insidie del fondo, hanno preferito non prendere rischi.

Per i dakariani romagnoli un quindicesimo posto nella gara degli SSV che vedeva alla partenza ventotto concorrenti. "E' stata una gara molto dura in particolare per i mezzi con un fascino d’altri tempi - il commento dei due piloti -. Il nostro mezzo. il Can-Am, si è ben comportato grazie a Marco Zini, Nicola Creati e Margherita Mansuino, staff di HRT-Tecnology. Siamo stati assistiti in maniera professionale e con tanta passione. Sicuramente un rally da ripetere".