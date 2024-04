Quattro frecce verdi per il Vincenzo Sospiri Racing per dare la caccia al campionato italiano Sprint ed Endurance

Il Vincenzo Sospiri Racing schiererà tre Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 nei Campionati Italiani Gt Sprint ed Endurance 2024 e una Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2 nella Sprint Cup. Il Campionato Sprint, che prenderà il via a inizio maggio, vedrà al volante della vettura 19 Pro il duo italiano Riccardo Cazzaniga e Alberto Di Folco. La vettura 63 correrà nella categoria Pro-Am e sarà affidata alle mani di Baptiste Moulin e del debuttante GT3 Alessandro Fabi. Una seconda vettura Pro, la numero 66, sarà guidata da Mattia Michelotto e Gilles Stadsbader, quest'ultimo salito in GT3 dopo aver conquistato il titolo Pro-Am della Sprint Cup nel 2023.

Al volante del Super Trofeo del team ci saranno Stephane Tribaudini e Ignazio Zanon, in gara in Pro-Am. Per le gare Endurance il Campione 2022 Edoardo Liberati affiancherà Cazzaniga e Di Folco sulla vettura 19. La vettura 63 resterà in Pro-Am e Moulin sarà condivisa con Jacopo Guidetti e Stephane Tribaudini. Fabi passerà alla vettura 66 per le gare Endurance e farà squadra con Marcus Paverud e il debuttante GT3 Alberto Clementi Pisani in Pro-Am. "Sono molto lieto di annunciare una stagione italiana completa per il team per la prima volta dal 2020 - afferma Sospiri -. Abbiamo un buon mix di piloti esperti e giovani che hanno appena iniziato il loro viaggio in GT3 e siamo tutti non vedo l’ora di ottenere risultati più importanti per Lamborghini quest’anno".