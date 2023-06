Il grande cuore di Charles Leclerc, all'asta il kit gara di Montecarlo per gli alluvionati: raccolti oltre 350mila euro

Il grande cuore di Charles Leclerc per gli alluvionati dell'Emilia Romagna. Il pilota della Ferrari ha messo all'asta il kit completo da corsa indossato in occasione del Gran Premio di Monaco, disputatosi a Montecarlo nell'ultimo weekend di maggio. Il monegasco ha raccolto 358mila euro, così distributi: 35mila euro per i guanti, 17mila euro per le scarpe, 51mila euro per la tuta e 255mila euro per il casco. "Grazie mille a tutti quelli che hanno partecipato" - ha scritto su Instagram il ferrarista - "Aiuteranno tante persone".

Anche il mondo della Formula 1 si è mobilitato favore delle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. Dopo l’annullamento del GP in programma a Imola, si è mossa anche la Ferrari Trento, che della F1 è fornitrice ufficiale delle bottiglie con cui i piloti festeggiano sui podi delle gare. All'asta sono finite le bottiglie di Ferrari F1 Podium Jeroboam personalizzate con il circuito di Imola, non utilizzata in seguito all’annullamento del Gran premio, firmate da tutti i piloti e messa all’asta sulla piattaforma F1 Authentics. All'asta anche il ruotino Pirelli che viene regalato al pilota autore della pole, per l'occasione firmato da tutti i protagonisti del Circus.