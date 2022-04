Raid Città di Cesena, padre e figlio sul gradino più alto del podio nella prova di regolarità

Ottima partenza per il Racing Team le Fonti nella prima gara di regolarità del 2022, organizzata dal locale club Asi Chc Cesena, che si è disputata in quel di Cesena. La vittoria è andata all'equipaggio meldolese composto da Marco Bentivogli e dal figlio Giacomo, a bordo della Fiat 124 Abarth Rally del 1973. I Bentivogli si sono lasciati alle spalle una ventina di partecipanti, precedendo i rocchigiani Massimo Liverani e Valeria Strada su Fiat 125 Special del 1969. A completare il podio i ferraresi Bilanceri-Simeoni in gara con la verde Alfa Romeo GTV 1750 del 1968. La famiglia Bentivogli si è così aggiudicata anche l'ambito trofeo intitolato ad Alberto Ghini presidente del Chc, recentemente scomparso: il trofeo è stato consegnato dalla moglie di Alberto, Emanuela Pagliarani, attuale presidente del sodalizio cesenate.