Rally d'Albania, la sfortuna perseguita Massimo Salvatore e Andrea Succi. Ma i 'dakariani' non mollano

Nella terza tappa del Rally d'Albania, la Qeparo-Korçë di 360 chilometri, Massimo Salvatore al volante e Andrea Succi alla navigazione hanno ottenuto un ottimo risultato, che ha portato il prototipo SSV Cam-Am della Hrt-Tecnologi al quarto posto di categoria, recuperando posizioni in classifica. Quarta tappa di 150 chilometri, da Corçë a Korçë, con la stessa formazione dentro l’abitacolo: i portacolori del Racing Team Le Fonti sono partiti molto bene, sfruttando al massimo il percorso libero, quindi con meno polvere e problemi di sorpasso. Purtroppo, circa a metà tappa, sulle 11 del mattino la rottura di un braccetto ha stoppato i forlivesi per loro la peggiore delle situazioni dove poteva capitare una zona sperduta senza la possibilità che l’assistenza potesse intervenire. Solo a notte fonda l’organizzazione del rally è riuscita a portare sul posto un meccanico della Hrt-Tecnologi che alle 22 è riuscito a sistemare il Can-Am e a fare ripartire i romagnoli. Arrivati al bivacco l’assistenza ha ripristinato e rialzato il mezzo. L'equipaggio è ripartito con Salvatore alla guida per la quinta tappa di 280 chilometri, seppure attardati in classifica e sicuramente con più difficoltà. Ma i dakariani romagnoli non mollano.