Rally del Brunello: Andrea Succi e Fabio Graffieti sfiorano la top ten nello storico

Prima delle festività di Natale è andata in scena l’ultima gara della stagione per il Racing Team Le Fonti, impegnato sugli sterrati senesi di Montalcino nella gara riservata alle auto storiche Succi-Graffieti con la Bmw M3 E 30 del 1987 La scuderia meldolese si è portato a casa un onorevole undicesimo posto assoluto ed un terzo di classe. Per Andrea Succi, affiancato da Fabio Graffieti, è stata la prima in assoluto nella serie riservata alle auto storiche.

Dopo le modifiche apportate alla vettura bavarese dalla nuova struttura Step 21 di Daniel Rocchi per allinearsi alle specifiche della Fiches Fia, la macchina - godendo già di una buona base - è stata affidabile; questo primo rally è servito per migliorare il set up in funzione delle restrizioni dovute al passaggio dalla categoria moderna A8 a quella storica, e anche le modifiche elettroniche si sono rivelate buone. Tutto sommato per Succi-Graffieti è stata una buona prima uscita, per poi arrivare in pianta stabile nel Campionato Italiano Terra 2023. La soddisfazione anche di aver preceduto in classifica un certo, il pluricampione italiano Paolo Andreucci, che disponeva di una vettura simile a quella di Succi, ma molto acerba e da sviluppare.

Primo rally su terra sfortunato invece per il giovane pilota meldolese Giacomo Bentivogli navigato dall’esperto toscano Andrea Cecchi: Bentivogli, dopo uno ottimo shakedown nella giornata, a metà della prima prova è stato costretto a ritirarsi per un problema elettrico che ha ammutolito la sua Seat Ibiza GTI. Bentivogli, pur avendo fatto pochi chilometri sullo sterrato, è rimasto entusiasta e quindi siamo sicuri di vederlo nella serie sterrata nel 2023, sempre seguito da vicino, pur correndo anche lui dallo zio Bruno Bentivogli pluricampione campione italiano rally.