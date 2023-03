Rally di Foligno, per Andrea Succi un bel podio di categoria al debutto con una rinnovata Polo

Buona prova per Andrea Succi e Alessandro Biordi al secondo Rally Città di Foligno, prova valida per il Raceday Rally Terra. Il pilota forlivese, assistito dalle note del navigatore sammarinese, ha portato in strada la "Volkswagen Polo" classe N5 quattro ruote motrici motorizzata Peugeot di 1600cc turbo, preparata dalla "PB" dei fratelli Colonna e assistita in gara dalla "Step 21" di Daniel Rocchi e il supporto di Wolmer Mambelli.

L’equipaggio del "Racing Team Le Fonti" hanno svolto un piccolo test il venerdì e lo shakedown del sabato, prima delle prove speciali, aperte dalla Monte Alago di 8,75 chilometri e dalla Colle Croce di 6,74 chilometri. A rendere insidiosa la sfida contro il cronometro la formazione di zone ghiacciate, ma Succi-Biordi con una condotta accorta non hanno fatto errori piazzandosi diciottesimi e terzi di classe nella classifica provvisoria. Al parco assistenza oltre ai soliti controlli si è provveduto a regolazioni al set up su indicazioni del pilota per poi ripartire per il secondo giro di prove speciali.

Succi-Biordi sulla Monte Lago hanno abbassato il tempo del primo passaggio di dieci secondi, mentre sulla Colle Croce di cinque secondi. L'equipaggio ha così preso confidenza con la Volkswagen Polo N5, guadagnando la seconda piazza della classe N5. Nell'ultimo parco assistenza sono state montate all'anteriore gomme, cambiando anche la mescola, e si è affinato ancora il set up in vista delle ultime. Succi e Biordi hanno abbassato il loro tempo di nove secondi sulla Monte Alago e di otto secondi sulla Colle Croce, guadagnando due posizioni nell’assoluta e confermandosi al secondo posto di classe N5.

Grande festa nella centralissima Piazza Umberto Primo, alla presenza del sindaco Stefano Zuccari e della tantissima gente assiepata dietro le transenne che ha applaudito fino all’ultimo equipaggio. Quella della W Polo N5 è stata una esperienza positiva per Succi, che si è divertito e ha avuto apprezzamenti per la vettura, ringraziando i fratelli Colonna della PB e la Step 21 di Rocchi.