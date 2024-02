Rally, più forti della frizione guasta: Andrea Succi e Fabio Graffieti protagonisti in Croazia al Two Castles

Primo impegno stagionale per i rallisti Andrea Succi e Fabio Graffieti. L'equipaggio del Racing Team Le Fonti è stato impegnato al sesto Rally Two Castles sugli sterrati di Limski Fjiord Canal di Leme Istria Croazia, gara che prevedeva 55 chilometri di prove speciali molto veloci e che ha visto alla partenza 110 equipaggi, 85 dei quali provenienti dall’Italia.

Partenza e parco assistenza molto suggestiva in riva al Fiordo, un solo chilometro per raggiungere la partenza delle prove speciali quattro da ripetere due volte percorse prima in un senso e poi nell’altro. Succi, reduce della Dakar 2024, e il navigatore cesenate Graffieti hanno portato in gara sugli sterrati croati la Bmw M3 E30 Gruppo A preparata e seguita in gara dalla sammarinese Step 21 di Daniel Rocchi (la bavarese "tutto dietro" montava il nuovo motore di ABP Motorsport del reggiano Giovanni Bernardi Pirini). L'equipaggio romagnolo ha migliorato i tempi prova dopo prova nonostante un problema di trazione imputato in un primo momento al differenziale, poi sostituito, ma si è poi appurato che il problema era sulla frizione.

Succi ha sopperito al problema della frizione ed ha lottato per vincere la propria categoria contro piloti locali conoscitori delle prove speciali. A metà gara aveva un distacco di diciassette secondi dalla Bmw 318 dello sloveno Gregor Maver, nella quinta e sesta prova il duo romagnolo è riuscito a ricucire il distacco dalla sloveno e sulla prova speciale 7 ha fatto meglio di Maver-Gerbec, precedendoli di 5 secondi. Sull’ultima prova con la frizione sempre più usurata Succi è riuscito a contenere l’attacco di Maver, riuscendo a portare il Racing Team Le Fonti sul gradino più alto del podio della Classe 8 per un secondo e quattro decimi (trentesimi nella classifica assoluta). Un buon risultato in vista dell’inizio del Campionato Italiano Rally Terra Storico Aci-Sport che partirà il 10 marzo con il Rally di Foligno. La Bmw M3 con il nuovo motore e un set up rivisto sembra avere il potenziale per ben figurare nel campionato che sta per iniziare.