Rally Storico Città di Foligno, splendido podio per il duo Andrea Succi-Fabio Graffieti

Il pilota forlivese Andrea Succi, navigato dal cesenate Fabio Graffieti, ha conquistato il gradino più basso del podio al primo Rally Storico Città di Foligno, prova del Campionato Italiano Rally Terra Storico Aci-Sport. Succi e Graffieti hanno preso parte alla competizione con la Bmw M3 E30 preparata e assistita in gara dalla Step21 di Daniel Rocchi, dimostrando competitività sin dalle prime prove speciali.

Il Rally di Foligno si aperto con la prova speciale Scopoli di 12,14 chilometri, con l’equipaggio romagnolo che ha staccato il quinto tempo assoluto e il terzo delle due ruote motrici. Nella Prova Speciale 2 Collecroce di 7.05 chilometri Succi e Graffieti hanno mantenuto la posizione acquisita, inseguendo Pellicioni-Cavalli e Mazza-Ercolani per la classifica due ruote motrici. A Monte Alago la terza prova di 6.27 chilometri: Succi ha spinto a fondo, lasciando alle spalle Mazza sul tempo prova. Dopo il parco assistenza è partito il secondo giro sulle prove speciali, con le piogge che hanno reso le strade sterrate di Foligno davvero difficili.

E' proprio in queste difficoltà che Succi e Graffieti sono riusciti ad avvicinarsi ai funamboli delle Ford Escort Pelliccioni e Mazza nel corso della più lunga e difficile prova di Scopoli. Una difficoltà con uscita in ritardo dal parco assistenza di Pellicioni ha permesso al duo del Racing Team Le Fonti di passare al quarto dell’assoluta. Nel corso della quinta prova speciale Succi e Graffieti hanno staccato un tempone, il terzo davanti a loro solo la quattro ruote motrici di Luky-Pons Lancia Delta e la Escort di Mazza-Ercolani, infliggono dieci secondi a Pellicioni-Cavalli (settimi).

A Monte Alago, nel corso della sesta prova, ancora un terzo tempo per i portacolori del Racing Team Le Fonti, a soli due secondi e mezzo da Mazza secondo, con Pellicioni staccato di trenta secondi. Nell'ultimo giro di prove speciali, condizionato da un peggioramento delle condizioni delle strade, il duo romagnolo ha cercato solo di mantenere la posizione cercando di non incorrere in un errore molto facile in queste condizioni. Succi e Graffieti non hanno deluso le aspettative. Il nuovo motore e le nuove regolazioni si sono rivelate vincenti: è stato fatto un notevole step in avanti che fa ben sperare per il Campionato che ritorna il 7 aprile con il Rally della Val D’Orcia.