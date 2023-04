Nuoto, per il Rari Nantes pioggia di podi ai Campionati Italiani Aics di Riccione

Favoloso esordio del Rari Nantes Romagna alla prima manifestazione stagionale in vasca da 50 metri a Riccione, ai Campionati Italiani Aics - Fin di nuoto del 23-25 aprile: sono stati tantissimi i podi raggiunti dagli oltre 100 atleti (dai più piccoli Esordienti C del 2015 agli Assoluti del 2004 e oltre) della società di nuoto romagnola. Per il dorso Adele Gallani (2014), Sofia Camillini (2013), Mario Ilje (2011), Andrea Urbini (2008); per la rana Paolo Camisa (2010), Thomas Lazzarini (2009), Mattia Godoli(2007), Filippo Pantieri (2004) e Pietro Penasa (2001); per lo stile libero Martin Verdi (2014), Alexia Miron (2012), Vittoria Cordara (2010) e Giusy Belperio (2008); nel delfino Martina Prati (2012), Beatrice Muccioli (2011), Giovanni Samorì (2008), Diego Gatta (2008), Jury Bartolini (2008), Caterina Sirri (2007) e Riccardo Ravaioli (2006); infine per i 200 misti Diego Gatta (2008) Sofia Ravaioli (2006) e Andrea Caggia (2005).

I numerosi ed ottimi risultati dei tanti atleti di Rari Nantes Romagna hanno dato il maggior contributo alla vittoria della Regione Emilia Romagna ai Campionati, per cui si è deciso di lasciare la coppa alla società forlivese. Per il prossimo fine settimana è previsto un triplo impegno per atleti e allenatori di Rari Nantes:da venerdì a domenica Giovanni Samorì gareggerà con la rappresentativa Emilia Romagna al trofeo nazionale Squalo Blu di San Marino; il giovane 2008 è stato infatti convocato dalla Fin Emilia Romagna per gli ottimi risultati ottenuti ai recenti Campionati Italiani Giovanili. I suoi compagni di squadra gareggeranno invece a Ravenna, in vasca da 50 metri, allo storico Trofeo Endas “Sauro Camprini”. Infine, il prossimo lunedì ritornerà a Forlì il glorioso trofeo 1° maggio, organizzato dalla stessa società di casa Rari Nantes Romagna, in collaborazione con la Uisp