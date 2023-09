Nel ricordo di Raul Gardini e della "Giornata nazionale del veicolo d'epoca": bolidi storici protagonisti alla Coppa Romagna

Forlì ha ospitato lo scorso weekend la 18esima edizione della "Coppa Romagna", organizzata dal Club Hermitage Veteran Engine di Forlì e quest'anno dedicata al ricordo di Raul Gardini ed alla "Giornata nazionale del veicolo d'epoca" che si è celebrata in tutta Italia il 24 settembre. Una quarantina di vetture d'epoca, dalla più anziana del 1938 alla più recente del 2003 si sono radunate sabato nel primo pomeriggio ed hanno fatto bella mostra di sé al Foro Boario di Forlì, dal quale alle ore 16,30 è sventolata la bandiera tricolore che ha dato il via alla la prima delle vetture che hanno percorso l'itinerario che le ha condotte a Carpinello, nella sede dell'azienda Guidi Albisole. Qui gli equipaggi hanno potuto effettuare una prova di abilità di guida e ristorarsi. Dopodichè il gruppo è sfilato verso Ravenna, dove si trova conservata l'imbarcazione " Moro di Venezia" che fu vanto di Raul Gardini e dell'Italia regatante.

Da lì, dopo una sosta con foto di rito e dopo aver soddisfatto la curiosità di decine di persone che si erano avvicinate all'improvvisato museo naval-automobilistico, la carovana si è diretta all'agriturismo Martelli per la cena. La serale riunione conviviale è stata davvero piacevole, in una parola si è respirata aria di amicizia e condivisione d'intenti. L'indomani mattina, domenica, le auto si sono schierate sulla piazza principale di Forlimpopoli, rimanendo in mostra innanzi all'antica Rocca sino 09,30, orario di partenza alla volta di Meldola, Rocca delle Caminate e poi alla la Fattoria Paradiso ove si è svolta un'altra goliardica prova d'abilità e si è visitata la storica cantina con degustazione del particolare vino "Barbarossa" La meta finale è stata quindi Bertinoro nella sua piazza "Della Libertà" con l'iconica Colonna dell'ospitalità, il palazzo comunale e la panoramica terrazza dalla quale lo sguardo giunge sino al mare. Il pranzo, presso "La loggia dei Britti" con molteplici premiazioni, e numerose testimonianze di apprezzamento per la riuscita della manifestazione hanno degnamente concluso la kermesse.