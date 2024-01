Dakar 2024, Schiumarini e Succi alle prese con le alte dune dell'ottava tappa: 50esimi nella generale

Quando mancano quattro tappe al termine della Dakar, che chiuderà il sipario il 19 gennaio a Yambu, la coppia romagnola composta da Andrea Schiumarini e Andrea Succi hanno dominato le alte dune dello stage 8, chiudendo in undicesima posizione in classe Ultimate T1.2 e portandosi al 50esimo posto in classifica generale dopo otto giornate di gara. La tappa prevedeva 458 chilometri di prova speciale tra dune molto alte, percorsi veloci e rocce.

"La sezione di lunedì, che ci ha portato fino a Hail - dichiara Schiumarini - è stata una cavalcata di dune altissime, quelle da affrontare in quarta per poi scollinare in seconda, a tutto gas. Ci siamo divertiti a diversificare le traiettorie per salire più agevolmente con il Century. La parte centrale della tappa è stata neutralizzata e alla ripartenza, quando mancavano gli ultimi 119 chilometri, abbiamo dato il meglio sulle piste veloci per poi rallentare sulle sassaie, per evitare forature. Siamo stati penalizzati, in termini di tempo, dalla polvere di un camion, ma anche questo fa parte della gara".