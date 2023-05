Dalla chat all'incontro: rimpatriata per gli atleti dell'Edera Atletica Forlì anni '70

Gli ex atleti ell'Edera Atletica Forlì anni '70 si sono ritrovati domenica sulle Colline forlivesi nel Podere Aglietto di sotto. "Dopo decenni che non ci si ritrovava, almeno con alcuni, e dopo avere allestito una chat con più di 60 iscritti si è organizzata una rimpatriata con gli allora “ragazzi” che solcavano le palestre dell’Edera Forlì ed il Campo Gotti guidati dal mitico professor Germano Gimelli (ostacolisti), il Mds Luciano Rossi (Velocisti), il professor Filippo Berto (Mezzofondisti) il professor Alieto Rontini (pesisiti), i marciatori, gli astisti - racconta Marco Tupponi, all'epoca velocista -. Il Burghetto di Via Giorgio Regnoli a Forlì con Elia ai fornelli e Matilde come assistente ci ha preparato un'ottima paella innaffiata da Sangria. Le chiacchiere a volontà, i ricordi e gli aneddoti, il presente tra chi è già in pensione chi ancora lavora con una spensieratezza che ci ha tutti stimolati a rivederci quanto prima, forse già a settembre, auspicando che chi non ha potuto partecipare questa vola lo possa fare la prossima".