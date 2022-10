Riparte dalle Qualifiche Regionali la Nuova Stagione del Circolo Schermistico Forlivese

Ripartono le stoccate del Centro Schermistico Forlivese. Ad aprire la stagione agonistica 2022-2023 è stata la categoria Assoluti, che il 25 settembre, ha esordito a San Lazzaro nella prima prova di qualificazione regionale, dove, per ottenere un posto ai campionati zonali era necessario piazzarsi nel primo 30% della classifica finale. Il miglior risultato di giornata arriva dalla Spada Femminile con Alice Franchini, che ha conquistato un ottima medaglia di bronzo. Molto bene anche Mariachiara Testa, fermata nei quarti di finale dalla compagna di sala. Qualificazione ottenuta anche da Anita Sgubbi, 14esima, e Viola Casali, 17esima.

Nella gara maschile Alexei Efrosinin si è fermato ai piedi del podio, chiudendo in sesta posizione. Bene anche Filippo Bassi, 13°. Stop nei sedicesimi per Riccardo Magni, Mattia Sgubbi, Andrea Gemelli e Riccardo Cappelletti che sono riusciti a raggiungere l’obbiettivo di giornata. Hanno saltato la prova di qualificazione Leonardo Cortini, Asia Vitali e Chiara Castagnoli, già ammessi alla fase zonale.

Lo scorso weekend a Conselice sono tornate in pedana le categorie Cadetti e Giovani per le rispettive qualificazioni regionali. Nella categoria Cadetti il podio si è tinto quasi completamente di rosso: Riccardo Magni, dopo una finale combattuta all’ultima stoccata, è giunto secondo, mentre Nicolò Sonnessa e Matteo Utili hanno chiuso entrambi al 3° posto. Tra i migliori anche Adriano Rocco, settimo. Si sono fermat agli ottavi di finale Riccardo Cappelletti, 10°, Andrea Callegati, 12°, e Marcello Ghetti 16°. Qualificazione ottenuta anche da Gabriele Samorì, Marco Casadei e Davide Castellani, eliminati nel turno precedente. Tra le Cadette ben tre forlivesi hanno sfiorato l’ingresso in semifinale: Francesca Morosi, Chiara Castagnoli e Greta Versari hanno chiuso rispettivamente in quinta, in sesta e in settima posizione. Poco dietro Anita Sgubbi ha chiuso decima. Già qualificati per meriti precedenti Leonardo Cortini, Asia Vitali, Viola Casali e Mariachiara Testa.

A distinguersi nella categoria maschile dei Giovani è Filippo Bassi, che grazie ad un’ottima prestazione ha guadagnato il terzo gradino del podio. Benissimo anche gli Under 17 Adriano Rocco e Riccardo Cappelletti che nella categoria superiore hanno chiuso tra i primi 16. Stop ai sedicesimi per Riccardo Magni, Marcello Ghetti e Leonardo Tondini. Qualificazione raggiunta anche da Nicolò Sonnessa, Marco Casadei e Nicolò Cappelletti. Altri due piazzamenti sul podio sono arrivati dalla prova femminile: Chiara Castagnoli e Mariachiara Testa, tra le più giovani in gara, hanno ottenuto il 2° e il 3° posto finale. Hanno convinto anche Greta Versari e Viola Amadei che chiudono tra le prime 16. Hanno concluso poco dietro Francesca Morosi e Viola Casali. Avevano già raggiunto la qualificazione in precedenza Leonardo Cortini, Tommaso Vasumi, Asia Vitali e Anita Sgubbi.