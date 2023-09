Fango e acqua avevano invaso i campi da gioco, "Ci siamo rimboccati le maniche da soli": riparte l'attività della scuola di beach tennis e padel

Dopo l’alluvione che ha colpito Forlì lo scorso maggio, riparte lunedì 11 settembre l'attività della Angels Beach School al Raketown Park, accogliendo così tutti gli appassionati di beach tennis. "Il ritorno a ‘casa’ della Angels Beach School è un momento di forte emozione e soddisfazione - dichiara Riccardo Angeli, presidente e direttore tecnico della Angels Beach School -. Costretti a interrompere lezioni, corsi e tornei, il nostro obiettivo è stato fin da subito quello di riuscire ad aprire in concomitanza all’inizio dell’anno scolastico per ripartire insieme ai nostri ragazzi che tanto amano questo sport".

Ma, nonostante la determinazione e resilienza della comunità romagnola, raggiungere questo obiettivo non è stato semplice: "L'alluvione che ci ha colpito ha impattato pesantemente sul nostro impianto sportivo: oltre 1,2 metri di acqua e fango per quasi 72 ore consecutive hanno sommerso tutti i campi da gioco, gli spogliatoi e gran parte delle attrezzature, rendendo la struttura inutilizzabile -. spiega Angeli -. ? stato necessario un lavoro di ripristino totale che, in assenza di aiuto da parte delle Istituzioni, ci ha obbligati a investire risorse personali - insieme al contributo della Federazione Italiana Tennis e Padel - per poter riprendere le attività. A questo va sommato il sostegno che abbiamo ricevuto fin da subito dai volontari e soprattutto dai nostri istruttori che non hanno esitato un attimo a lasciare i tornei ai quali stavano partecipando per venire a spalare il fango e che non smetterò mai di ringraziare".

Per promuovere sempre di più l’attività fisica e lo sport, la Angels Beach School, dopo l’inaugurazione di lunedì 11 settembre, propone tre giornate di prove gratuite aperte a tutti presso il Raketown Park (via Lunga 63, Forlì), martedì 12, lunedì 18 e giovedì 21 settembre, dalle ore 17 per gli under, e dalle ore 19 per gli amatori. La Angels Beach School conta oltre 150 allievi, tra bambini, adulti, agonisti e amatori, e dal 2010 fa parte della Fitp gestendo Standard School a 3 stelle, massimo riconoscimento della Federazione in materia di scuole certificate, sia di beach tennis che di padel.