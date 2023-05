Atletica, weekend superlativo per le sorelle Carlotta e Martina Fedriga. E la centista volerà agli europei Under 20 di Gerusalemme

Nel weekend si sono disputati a Modena i campionati di società emiliano romagnoli. Carlotta Fedriga, classe 2004 in forza all’Edera Atletica di Forlì, sabato pomeriggio ha stracciato il proprio record nella gara dei 100 metri, ottenendo un probante 11”79 che le è valso il secondo posto assoluto e il pass per i campionati europei under 20 che si disputeranno a Gerusalemme che si disputeranno nel mese di agosto. Domenica, Carlotta, ha fatto ancora meglio, nonostante condizioni meteo ostili dovute al freddo e vento contrario, ha demolito il personale nei 200 metri, in una prova vinta nettamente con il tempo di 24”17, sempre minimo per i campionati europei. Nella stessa competizione c’era pure la sorella maggiore Martina, classe 2002, che ha dominato e vinto a suon di record personali le gare di getto del peso, con 12,97 metri e di lancio del disco, con 41,87 metri. Entrambe le sorelle Fedriga sono preparate agonisticamente dalla mamma, Giuliana Spada, olimpionica e pluricampionessa italiana, oggi allenatrice dell’Edera Atletica.

Ottimi risultati sono venuti dagli altri ederini. In ordine di piazzamento per la squadra femminile forlivese, va segnalato il secondo posto nei 400 metri piani di Anna Spada con il tempo di 56”88 e il terzo negli 800 dell’allieva (classe 2006) Agnese Lanzi, con il crono di 2’16”02. La stessa Lanzi si è piazzata poi quarta nei 1500, abbassando il proprio limite fino a 4’46”90. Due quinti posti per la forte velocista Sofia Bedeschi, anche lei classe 2006. Nei 100 metri con il tempo di 12”18 e nei 200 metri con il nuovo personal best di 25”28. Settimo posto invece per Alice Cecchini nei 100 hs, con il personale di 15”18 e ottavo nel salto in alto per Sofia Casella (2007) con 1,47 mt.

Tante soddisfazioni anche per la squadra maschile. Il tecnico-atleta Enrico Di Tella, ha centrato un un quinto posto nel lungo con 6,59 metri, e un settimo nel triplo con 13,33 metri. Paolo Bolognesi, giovane promettente in più discipline, ha corso i 400 metri piani in 50”34, sesto, e i 400 metri ad ostacoli in 56”48, settimo. Stesso piazzamento anche per il decatleta Giacomo Zozzi nel salto in alto, con 1,78 metri. Belle anche le staffette. Quinta la 4x100 maschile con il tempo di 42”28 composta da Riccardo Fabbri, Stefano Fabbri, Filippo Fuzzi e Andrea Fabbri e ottava la 4x400 con il tempo di 3’26”40, composta da Paolo Bolognesi, Edoardo Bruzzi, Edoardo Castiglioni e Lorenzo Landi.