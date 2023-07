Ginnastica in festa, i risultati delle atlete della Gymnica 96 a Rimini

L’edizione 2023 della “Ginnastica in festa” si è svolta, anche quest’anno, nel quartiere fieristico di Rimini. La manifestazione, fase nazionale dei vari campionati della FGI (federazione Ginnastica Italiana), si è protratta per dieci giorni (dal 23 giugno al 2 luglio) tra competizioni per le qualificazioni e per le rispettive finali nelle varie discipline e categorie della ginnastica tanto da accogliere ben oltre 17.000 partecipanti e con il coinvolgimento di molte società affiliate.

Tra queste anche la società forlivese ASD Gymnica96 è scesa in campo con tutta la sezione agonistica Silver di ginnastica ritmica, guidata dallo staff tecnico composto da Rosy Margiotta, Greta Cataldi, Caterina Girelli e con la preziosa collaborazione della tecnica federale Nadia Sicari, che già nelle prime giornate le ha viste impegnate nei campionati individuali e di squadra LE , livello di prestigio e molto competitivo.

La prima a scendere in pedana è stata una delle veterane del gruppo Matilde Tassinari categoria senior 1, che conquista due finali ottenendo il quinto posto alle clavette e il titolo italiano nella specialità fune, concludendo così la sua ultima competizione con lacrime di gioia. Nella stessa giornata altre vittorie e altre soddisfazioni per la Gymnica96 che vede salire sullo stesso podio ben due ginnaste : Matilde Tonielli campionessa italiana junior 3 nella specialità fune e la compagna Giulia Biserni che ottiene il bronzo; mentre Giulia Coveri classe 2009 eseguendo una gara con grinta e determinazione conquista un quarto posto nella specialità cerchio, il titolo italiano nella specialità palla e si diploma vice campionessa nella classifica generale.

La squadra serie D LE composta da Giulia Coveri, Giulia Biserni e Matilde Tonielli dopo aver ottenuto un prestigioso secondo posto nella qualificazione scivola, a causa di qualche errore di troppo, in finale al quattordicesimo posto. Nel campionato d’insieme LE2 la coppia Monaco Visani, si riconferma solida e affiatata salendo sul terzo gradino del podio e concludendo anche loro il percorso ginnico con grande soddisfazione.

Nei giorni successivi si sono susseguite altre ginnaste e competizioni: nel livello LD tutte le ginnaste in gara si qualificano per le finali : Chiara Monaco senior 1 conclude con l’attrezzo palla al sesto posto; Sofia Aldini allieva 1 ottiene il settimo posto al corpo libero e il sesto al cerchio; Ginevra Rrushi allieva 3 l’ottavo posto al corpo libero; Viola Visani senior 2 sesta alla fune; Anita Casadei decima al cerchio e sesta al nastro e la compagna Sofia Bartolini sempre junior2 decima alla fune e quinta al cerchio. La squadra serie D LD composta dalle ginnaste Tassinari, Monaco e Visani con una magistrale rimonta conclude in finale all’ottavo posto.

Nel livello LC la ginnasta Arianna Magalotti A3 nonostante esegue ottimi esercizi non riesce ad entrare in finale, ma ottiene un buon piazzamento su 155 ginnaste, mentre Virginia Colombo si porta a casa un prestigioso bronzo con l’attrezzo fune. La serie D LC composta da Rrushi, Magalotti e Aldini alla loro prima esperienza di squadra, concludono la gara nella ventiquattresima posizione dimostrando di possedere le qualità per ulteriori miglioramenti.

Negli ultimi giorni di gara, nel livello LA1, Anna Bravaccini allieva 3 si piazza al venticinquesimo posto su 123 ginnaste; Valeria Zagoret A2 decima in finale con la palla e Carolina Lotti A1 10 posto alla palla e nona al corpo libero. Esordio di squadra nella serie D LA, anche per le ginnaste Bravaccini, Zagoret , Lotti e Colombo,che si posiziona al trentaduesimo posto su centoundici squadre.