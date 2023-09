Carlo Parini e Francesca Scola svettano nella "Maratona del Presidente"

In una domenica straricca di eventi come sempre succede alla fine di settembre, la "Maratona del Presidente" continua ad avere uno spazio speciale nel cuore degli amatori. Non potrebbe essere altrimenti, essendo la manifestazione di Forlì il vero epicentro dell’attività del Club Super Marathon Italia, il richiamo irresistibile per tantissimi appassionati provenienti da ogni parte del Bel Paese. Tre le prove previste quest’anno, ma è chiaro che la distanza olimpica dei 42,195 km continua a riscuotere un fascino inestinguibile, per questo in tanti hanno incentrato la loro attenzione sulla prova romagnola, affrontando anche lunghe trasferte.

Il nuovo re della "Maratona del Presidente" è Carlo Parini, vincitore al termine di una prova emozionante fino all’ultimo metro, con il portacolori della Impossible 226 Triathlon Forlì impegnato a contendersi la vittoria contro l’enfant du pays Cristian Ravaioli (Forlì Trail) fino all’ultimo metro. 2h59’25” il tempo finale del vincitore, con un solo secondo a dividere i due contendenti. Terza posizione per Nicola Rico, staccato di 3’06”. In campo femminile grandissima prova per Francesca Scola (Vegan Power Team) che in 3h30’23” non solo si è aggiudicata la gara ma ha anche chiuso nona assoluta. Alle sue spalle seconda Carla Giacomel (Marciacaratesi) in 4h19’20” mentre terza è giunta Delia Molinari in 4h35’06”.

Nella mezza maratona nuovo successo per Lorenzo Lotti (Corri Forrest) quest’anno già vincitore delle maratone di Messina e Ragusa e della Baroque Race, primo in 1h13’43” davanti a Massimiliano Montanari (Gs Lamone/1h22’16”) e a Gianluca Aiudi (Atl.Urbania/1h38’28”). A Daniela Billi (Gp Avis Forlì) la gara femminile in 1h54’22” su Alessia Bellagamba (Atl.Amat.Osimo) staccata di soli 21” e su Catia Villa (Berunners) a 6’39”. Prevista anche la prova per ultramaratoneti, la 8 Ore e qui si è avuta la sorpresa della vittoria di una ragazza, Elisa Bellagamba (Bergamo Stars Atl), unica capace di superare la fatidica soglia degli 80 km con 80,553 km percorsi. Alle sue spalle Massimiliano Marchi (Am.Atl.Napoli/76,718 km), Giacomo Alessi (Maciano Team/76,718 ma battuto a causa del tempo) e Fabio Busetti (Avis Oggiono/69,046). A completare il podio femminile sono state Albarosa Fiore (Pod.Torino/59,456) e Barbara Pampaloni (55,620).

Centinaia sono stati i concorrenti sparsi per le varie prove a gareggiare a Forlì, dove il team organizzativo è stato validamente supportato da tanti volontari sparsi lungo il tracciato disegnato all’interno del Parco Agosto, su un circuito di quasi 2 km da ripetere più volte in base alla distanza. Per il sodalizio amatoriale gli impegni intanto proseguono a ritmo serratissimo, già sabato prossimo si torna a correre, per la 100 Km delle Alpi a Torino che metterà in palio i titoli italiani della specialità.