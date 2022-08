Forlimpopoli torna capitale dei motori a due e quattro ruote con "Rombi di Romagna"

La macchina organizzativa si è gia messa in moto. Dopo il successo della prima edizione, il Ferrari Club di Forlimpopoli è al lavoro sulla seconda edizione di "Rombi di Romagna", la manifestazione patrocinata dal Comune artusiano dedicata alle attività agonistiche professionistiche ed amatoriali a 2 e 4 ruote della Romagna. Piazza Garibaldi si trasformerà nel weekend del 3 e 4 dicembre nella capitale dei motori sotto la regia del Ferrari Club di Forlimpopoli, alla guida del presidente Filippo Ambrosini. Sarà, spiega Ambrosini, "una vetrina per i team, dai più importanti a quelli più piccoli che vogliono farsi conoscere, ma anche una splendida occasione per promuovere le loro iniziative. Sono invitati a partecipare le scuderie romagnole impegnate in attività agonistiche di tutte le categorie e di tutti i veicoli".

La manifestazione si terrà dalle 14,30 alle 20 di sabato 3 dicembre e dalle 9 alle 18 di domenica 4 e coinvolgerà le piazze circostanti la Rocca Albornoziana. "Saranno riservate aree dedicate ad ogni partecipante con la possibilità di allacciamento elettrico, illuminazione pubblica, servizio di sicurezza, area parcheggio esclusiva per gli espositori - entra nello specifico il presidente del Ferrari Club Forlimpopoli -. L’allestimento delle aree sarà a cura dei partecipanti. Durante la manifestazione saranno organizzati incontri con gli espositori al fine di promuovere le dinamiche attività del nostro territorio, incontri con ospiti di prestigio del mondo del motorsport, musica di sottofondo ed attività ricreative". La partecipazione alla manifestazione è gratuita fino ad esaurimento degli spazi disponibili. Per prenotazioni ed informazioni è possibile contattare Ambrosini al numero 347 086 23 23 o inviare una mail a forlimpopoli@scuderiaferrari.club.