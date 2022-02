Rugby, all'Inferno Monti il Forlì torna alla vittoria: "Premiata la nostra tenacia"

Torna alla vittoria l'Er Lux Rf 79, che sul terreno amico dell'Inferno Monti ha ragione della squadra Cadetta del Rugby Colorno al termine di un match sempre in bilico e ricco di capovolgimenti di fronte. Grande soddisfazione fra le fila dell'entourage biancorosso anche se coach Tito evidenzia l'indisciplina dei padroni di casa: "Non abbiamo prestato attenzione alla disciplina e questo ci ha costretto agli straordinari in difesa. Fortunatamente la nostra diga ha lavorato bene, altrimenti opposti ad una squadra così organizzata il punteggio sarebbe stato sicuramente un altro. Abbiamo recuperato diversi giocatori e, nonostante la loro forma non fosse la migliore, abbiamo fatto notevoli progressi. La partita è stata un bel test per tutti ed il risultato, alla fine, ha premiato la nostra tenacia e la nostra organizzazione difensiva". Ora, dopo la conclusione della prima fase, si attendono dal Comitato gli sviluppi della stagione e dovranno essere diramate le prossime partite in modo da poter raggiungere il numero minimo di incontri validi al fine del completamento del campionato.

La partita

Fra le fila biancorosse ritrovano una maglia da titolare, dopo un travagliato Return-to-Play, Pezzi, Roncuzzi, Prata e Vallicelli, mentre i rientranti Magnani, Berti e Biondo sono dirottati in panca per dare il loro contributo nella seconda parte del match. Il primo quarto della partita vede gli ospiti impossessarsi della metà campo forlivese con ripetute cariche che puntualmente vengono respinte da una difesa biancorossa pressoché perfetta e la sfuriata degli emiliani si conclude con un nulla di fatto.

L'equilibrio regna sovrano ed i forlivesi risalgono il campo grazie alle sgroppate di Marzocchi e Roncuzzi ed al piede dell'apertura Zuccherelli. Il leitmotiv della partita non cambia e gli attacchi ospiti esaltano le qualità difensive della squadra casalinga con Prata e Fela che distribuiscono placcaggi a destra ed a manca. Entrambe le squadre sono alquanto indisciplinate ed il Signor Ravaglioli fatica non poco nel gestire la pulizia nei punti d'incontro. All'ultimo minuto i forlivesi usufruiscono di un piazzato da circa 40 metri e Marzocchi cerca i pali. La conclusione si stampa sul montante sinistro dove piomba il neo entrato Zaccariello che lancia Roncuzzi alla bandierina per il 5 a 0 con cui si conclude la prima frazione.

Nell'intervallo uno sgualcito Cerchier lascia il posto a Nanni e Coach Savini modifica la linea dei trequarti spostando Marzocchi ai centri e Vallicelli estremo. Dopo pochi minuti è Marzocchi ad allungare al piede piazzando una punizione agevole, mentre al 46' Anacardi, Ghetti Edoardo e Berti prendono il posto di Quercia, Toledo e Pezzi. Al 48' una palla di recupero calciata in profondità da Marzocchi viene contratta dall'ala ospite che però involontariamente fornisce un assist al lanciatissimo Vallicelli che deposita quasi in mezzo ai pali. La trasformazione che ne segue va a buon fine e lo score vola 15 a 0 per i forlivesi.

Quando la partita sembra essersi incanalata sul binario giusto ecco il guizzo del Colorno che con un uno-due devastante si riporta sotto nel punteggio ed al 60' il tabellone recita 15 a 10 per l'Er Lux RF79. Coach Savini mette in campo le ultime forze fresche e Biondo e Magnani rimpiazzano Roncuzzi e Tripi. Il direttore di gara ha il suo da fare nel far rispettare il regolamento (27 i fischi totali a fine incontro dei quali 15 contro i forlivesi) e da una punizione il piede di Marzocchi porta a +8 la squadra di casa. Negli ultimi minuti del match gli emiliani si riportano sotto nel punteggio con una meta alla bandierina trasformata, ma la difesa forlivese torna sugli scudi ed al fischio finale il punteggio è Forlì-Colorno 18-17.