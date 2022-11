Rugby, altra battuta d'arresto per il Forlì: ma le risposte dal campo sono positive

Altra battuta d'arresto per i forlivesi dell'Er Lux RF79, che tornano dal campo di Ferrara con tante risposte positive dopo la disfatta di Piacenza, ma senza la vittoria. Oltre all'infortunato Ancona, coach Savini ha dovuto rinunciare all'ultimo secondo alla seconda linea Bombardini (influenza), spostando Roncuzzi in seconda linea con Cornacchia in panchina alla sua prima convocazione stagionale. A comporre la linea di mediana Giardini-Ghetti Edoardo, mentre Marzocchi è stata affidata la gestione del triangolo arretrato coadiuvato da Prata e Gortari.

L'inizio è tutto di marca estense e Forlì fatica a trovare le giuste contromisure all'attacco bianconero. Solo il piede di Marzocchi consente di sbloccare lo 0 dal tabellone e, con tre mete sul groppone, la prima frazione si chiude 17 a 3 per il Cus Ferrara. La ripresa è molto più combattuta e, nonostante la difesa continui a soffrire le folate offensive ferraresi, l'attacco riesce a varcare tre volte la linea di meta dei padroni di casa con Stempkowsky, Melani e Prata. Le trasformazioni di Marzocchi portano il tabellone forlivese a 24 punti, contro 36 dei padroni di casa, punteggio col quale si conclude il match.

"Siamo partiti male - sono le parole del coach -, ma durante il match siamo cresciuti ed abbiamo espresso un buon rugby. Abbiamo affrontato nelle ultime due domeniche due squadre di caratura sicuramente superiore e ciò, per quanto sia stimolante, ci ha messo in grande difficoltà". Ora per i forlivesi dovrebbe esserci domenica prossma l'ultimo impegno della seconda fase, con la sfida interna col Carpi, ma per questo si aspetta l'ufficializzazione del Comitato Regionale.

Il tabellino

Cus Ferrara Rugby - ER LUX RF79 36-24 (p.t. 17-3)

FORMAZIONE:

Marzocchi (cap), Prata, Alonzi, Piegari, Gortari, Ghetti E, Giardini, Ghetti L, Fela, Anacardi, Roncuzzi, Pezzi, Perugini A, Magnani, Perugini C. A disposizione ed entrati: Tripi, Cornacchia, Casadei, Zucherelli, Zanzani, Melani, Stempkowsky. ALL: Savini

MARCATORI:

Marzocchi 9 punti (1 calcio di punizione + 3 trasformazioni), Melani, Stempkowsky e Prata 5 punti (1meta)