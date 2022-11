Rugby, altro ko per Forlì: ultimo posto nel ranking per l'accesso alla Puole Promozione

Altra battuta d'arresto per i biancorossi di coach Savini che, sul terreno amico dell'Inferno Monti cedono il passo al Rugby Carpi. I forlivesi chiudono così all'ultimo posto del ranking per l'accesso alla Puole Promozione e le speranze di essere inseriti nei gironi "che contano" sono ridotte al lumicino. Ma veniamo al match. Coach Tito conferma Giardini numero 9, mentre in mischia Bombardini viene preferito a Roncuzzi. I forlivesi sono totalmente assenti nella prima frazione e subiscono tre mete che, di fatto, spengono le velleità mercuriali. Grazie anche al calcio di punizione segnato a metà frazione gli emiliani si portano al riposo con un comodo 0 a 24 che consente loro di gestire al meglio la ripresa.

Gli inserimenti di Alonzi, Toledo e Roncuzzi per Zanzani, Giardini e Bombardini, danno una parvenza di scossa all'equipe forlivese e Fela segna sotto i pali ad inizio ripresa. Ma è un fuoco di paglia ed i carpigiani segnano altri 10 punti che di fatto chiudono il match. Zuccherelli, Magnani, Anacardi, Querci entrano per Stempkowsky, Melani, Fela e Pezzi. Le due mete finali di Toledo e Ghetti Edoardo, uniti ai quattro punti al piede dello stesso Ghetti, rendono meno pesante il passivo, ma non bastano per rendere sufficiente il match dei forlivesi. Ora non rimane altre che attendere in settimana lo sviluppo del nuovo calendario e vedere dove verrà inserita l'Er Lux Rf79.