Rugby, colpo a Rimini degli aquilotti biancorossi: rafforzata la leadership del girone territoriale

Gli 'aquilotti biancorossi' tornano da Rimini con i 5 punti in tasca e, ad una giornata dalla fine, guidano saldamente il girone territoriale. Coach Savini sceglie una linea giovanissima con Ghetti Edoardo e Zuccherelli in mediana e ruota quasi tutta la squadra, dando spazio in terza linea a Rossi e facendo partire dal primo minuto i rientranti Ghetti Leonardo e Perugini Andrea. Nella linea arretrata Vallicelli trova la maglia numero 15, mentre Marzocchi parte dalla panchina.

L'incontro inizia subito bene con Prata che dopo neanche sessanta secondi marca la prima meta. Il Forlì prende subito le redini del match, il drop dei padroni di casa serve solo per muovere lo zero dal tabellone dei riminesi, mentre i biancorossi chiudono la prima frazione con quattro mete ad opera di Prata, Alonzi, Ghetti Edoardo e Zanzani (Ghetti Edoardo ne trasforma solo una) e facendo una gran mole di gioco. Unica nota stonata l'infortunio al 30' di Bombardini che lascia il posto a Pezzi.

Nella ripresa entrano tutti i sostituti con Monier, Querci, Fela, Marzocchi, Toledo, Casadei in campo per Zanzani, Alonzi, Roncuzzi, Rossi, Anacardi e Ghetti Leonardo. La mischia biancorossa continua a fornire palloni di qualità alla linea arretrata ed a fine match saranno altre 4 le marcature forlivesi (3 trasformate da Marzocchi) ad opera di Prata, Toledo e doppietta di Marzocchi. I padroni di casa segnano al 50' la meta della bandiera ed il punteggio finale è di 10 a 46. Soddisfatto il tecnico forlivese che ha apprezzato il gioco espresso dai forlivesi, ma che ha evidenziato qualche errore tecnico di troppo, anche se il gran caldo non ha aiutato i giocatori in campo. Ora due domeniche di stop ed infine la trasferta di Colorno che chiuderà questa stagione.