Rugby, doppio impegno all'Inferno Monti: in campo l'Under 15 e Under 19

Sono due le squadre RF79 che scenderanno in campo domenica, entrambe a Forlì: il Panificio di Camillo Under 15 e GenCom Under 19. Impegno interno per i ragazzi della GenCom RF79 Under 19 che debuttano in campionato fra le mura amiche dell' Inferno Monti affrontando i coetanei del Modena Rugby. Per i giovani forlivesi, che giocano in Franchigia con le altre società romagnole sotto le insegne del Romagna RFC, è finalmente l'ora di tornare in campo dopo 20 mesi di stop ed il debutto è sicuramente da brividi opposti ad una squadra che, tradizionalmente, gioca un bel rugby di assoluta qualità.

"E' un momento particolarmente emozionante visto che dopo quasi due anni riusciamo e respirare le emozioni che ci sono mancate durante l'emergenza sanitaria - commenta coach Zuccherelli -. Sono cambiate molte cose in questo lasso di tempo e non sarà assolutamente facile questa ripresa. I ragazzi non si sono mai persi d'animo e si sono duramente allenati in questi lunghi mesi e domani, finalmente, potranno godersi una splendida giornata di rugby": Durante l'ultimo allenamento pre match, dove erano presenti anche i ragazzi di Ravenna, Rimini e Cesena, è stato presentato il Capitano 2021/22, ovvero il 2004 Gabriele Rossi. Calcio d'inizio ore 12.30

Under 15

Prima dell'incontro della squadra Under 19, scenderanno in campo i giovani de Il Panificio di Camillo RF79 Under 15 per un allenamento congiunto con tutte le altre squadre della zona. I giovani forlivesi, guidati da Rosina e Niccoli finalmente potranno confrontarsi coi pari età del territorio e vedere a che punto è il lavoro svolto fino ad oggi. Contemporaneamente il club RF79 aprirà le porte per tutti i ragazzi e le ragazze nati negli anni 2008/09 che vorranno cimentarsi con la palla ovale per la prima volta, in maniera totalmente gratuita ed in sicurezza. Calcio d'inizio ore 10.30.