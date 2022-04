Rugby, Forlì piega il Castel San Pietro segnando 5 mete

Bella vittoria per i biancorossi dell'Er Lux Rf che, in trasferta, piegano il Castel San Pietro segnando 5 mete e dominando per lunghi tratti l'incontro. Nonostante una formazione ampiamente rimaneggiata a causa delle numerose defezioni, e nonostante il forfait dell'ultimo secondo di Piegari, i ragazzi di Coach Savini scendono in campo determinati e nel giro di 20 minuti segnano tre mete con Marzocchi, Bombardini e Vallicelli (Marzocchi ne trasforma due) che portano lo score forlivese subito a quota 19. I padroni di casa cercano di riordinare le idee e attaccano a ripetizione, ma la difesa romagnola resiste e respinge tutti gli attacchi chiudendo la prima frazione lasciando a 0 gli avversari.

Non è ancora tempo di cambi e la ripresa del gioco vede lo stesso XV della prima frazione in campo. Al 49 i forlivesi raggiungono il bonus con la meta di Fela e grazie al piede di Marzocchi raggiungono quota 26. Coach Tito inizia a mettere in campo forze fresche ed al 56 Casadei, Nanni D, e Rossi rilevano Nanni R, Zanzani e Anacardi. Il gioco vive una fase di stanca con i padroni di casa che cercano di recuperare e la difesa forlivese che chiude ogni iniziativa gialloblu. Al minuto 70 finalmente torna in campo, dopo un lungo stop, Perugini Andrea al posto di Tripi, mentre SIlva e Monier sostituiscono Prata e Bombardini. Al 74' è Toledo a varcare la linea di meta avversaria e, grazie al calcio addizionale di Capitan Marzocchi, si arriva sul 33 a 0 per gli Aquilotti Biancorossi. AL 75' fa il suo esordio in prima squadra il 2003 Santolini che prende il posto di Vallicelli. Nei minuti finali i padroni di casa trovano la meta della bandiera, non trasformata, per il 5 a 33 col quale si chiude l'incontro.

Enorme soddisfazione per l'allenatore forlivese che, così, continua a portare avanti il percorso di crescita di questa giovane squadra. "Il nostro obiettivo è quello di ampliare il più possibile il numero dei giocatori della rosa ed anche oggi con tanti 2002-2003 e 2004 in campo siamo riusciti a giocare bene ed a portare a casa l'incontro" dice il Coach forlivese. "E' bello vedere crescere questo gruppo che giorno dopo giorno lavora e fatica in campo ed in palestra. Mancano tre incontri alla fine e cercheremo di imporre sempre il nostro gioco per avere la meglio sui nostri avversari".

