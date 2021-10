Rugby, Forlì sbanca Faenza un incontro duro e in bilico fino all'ultimo secondo

Comincia con una vittoria la stagione 2021/22 dell'ER Lux RF79 che sbanca l'ostico campo di Faenza al termine di un incontro duro, corretto e sempre in bilico fino all'ultimo secondo. I forlivesi siglano, con Marzocchi, tre calci di punizione che fruttano nove punti e che consentono ai biancorossi di essere al fischio finale davanti nel punteggio ai manfredi fermi a quota otto grazie ad una meta e ad un calcio fra i pali. Nonostante le uscite di Giardini e Biondo per ferite sanguinanti i biancorossi difendono strenuamente il vantaggio ed addirittura sfiorano l'allungo con Berti che, però viene fermato a pochissimi centimetri dalla linea di meta biancoblu.

All'ultimo secondo i faentini sbagliano un calcio piazzato assegnato, in mezzo ai pali, dal direttore di gara per un'infrazione forlivese e, col pallone che si spegne a lato, può finalmente, dopo due anni, riesplodere il "Fiki Fiki" biancorosso. "E' stato un incontro duro, vinto grazie alla lucidità dei ragazzi e, soprattutto, di Marzocchi che ha chiesto i pali nei momenti cruciali - dice coach Savini -. Molto bene la difesa, mentre in attacco dobbiamo lavorare ancora molto. Come direbbe Mou è stata una giornata difendere difendere difendere e un po' di fortuna". Da segnalare l'eccellente prestazione dei giovani Prata e Vallicelli.

Risultati

Faenza RFC - ER LUX RF79 8-9

Rimini Rugby - Ravenna RFC 5-45

Classifica

Ravenna RFC 5 pti

ER LUX RF79 4

Faenza RFC 1

Rimini Rugby 0