Rugby, Forlì torna da Ravenna con 2 punti che valgono la vetta della classifica

Si conclude con un pareggio in trasferta che frutta i due punti che valgono la vetta della classifica, la parte preliminare del campionato di Serie C 2021/22. Con una formazione ampiamente rimaneggiata coach Savini mette in campo una squadra sbarazzina e spigliata che per quaranta minuti staziona nei 22 ravennati sprecando tante occasioni da meta e, soprattutto, tante energie.

I biancorossi mettono Zanzani in cabina di regia e la prima frazione di gioco è un monologo biancorosso. I padroni di casa si difendono strenuamente e capitolano solo al 31' quando il drive biancorosso arriva, dopo 15 metri di spinta, in linea di meta con Fela. Sembra il preludio ad una serie di altre marcature, ma incredibilmente i meccanismi si inceppano ed il Ravenna riesce a racimolare tre punti nell'unica sortita offensiva dei primi quaranta minuti.

Nella ripresa fa il suo esordio in prima squadra Edoardo Zuccherelli (2003) come mediano di apertura, ed i forlivesi sembrano poter riprendere da dove avevano lasciato. Nanni prende un cartellino giallo ed i padroni di casa iniziano a mettere in difficoltà la mischia forlivese sia in rimessa laterale che in gioco aperto. Al 53' i padroni di casa restituiscono il drive in mezzo ai pali e con la trasformazione seguente di portano sul 10 a 5.

L'incontro è equilibrato con una supremazia territoriale giallorossa che, però, non frutta alcun punto ed i forlivesi, al 66', trovano la meta del pareggio con Alonzi lanciato con un grabber dietro la linea difensiva ravennate. Sul punteggio di dieci pare c'è un'altra marcatura forlivese, ma il direttore di gara colpevolmente in ritardo, non vede la segnatura di Prata e, fra lo stupore dei forlivesi, assegna una rimessa ai ventidue per i padroni di casa. Negli ultimi minuti di gara i ravennati provano a vincerla, ma le energie sono al lumicino per entrambe le formazioni e dopo qualche minuto di recupero, il fischio finale sancisce il pareggio che vale la vetta della classifica per l' Er Lux Rf79.

"E' stato un incontro strano, dove abbiamo davvero avuto tante occasioni per segnare, ma non siamo mai riusciti a finalizzare - dice coach Savini -. L'importante è aver chiuso la fase preliminare in testa ed ora aspettiamo il calendario dei prossimi incontri per vedere chi saranno le nostre avversarie. Siamo riusciti a far bene nonostante alcune assenze pesanti e questo è sicuramente un segnale positivo". Domenica prossima i forlivesi saranno di riposo, mentre per conoscere chi incrocerà i tacchetti coi biancorossi bisognerà attendere una decina di giorni.

SERIE C

Ravenna RFC - ER LUX RF79 10-10

FORMAZIONE

Vallicelli (72' Giardini), Prata, Alonzi, Cerchier, Nanni (65' Piegari), Zanzani (40' Zuccherelli), Toledo, Roncuzzi (CAP), Fela, Biondo (35' Anacardi), Ghetti, Pezzi, Ciotola, Perugini, Magnani. ALL Savini

NE Monier, Silvani, Gortari.

MARCATORI

5 punti Fela e Alonzi (1 meta)

NOTE

Cartellino giallo Nanni (40')

SERIE C RISULTATI

Ravenna RFC - ER LUX RF79 10 - 10

Rimini Rugby - Faenza RFC 0-45

SERIE C CLASIFICA

ER LUX RF79 11 punti

Faenza RFC 10 punti

Ravenna RFC 8 punti

Rimini Rugby 0 punti

ALTRI RISULTATI RF79

ARLAM RF79 Under 17

Romagna EST - Carpi Rugby 26-20

Il Panificio di Camillo RF79 Under 15

RF79/Cesena - Pieve di Cento 7-32

RF79/Cesena - Rimini/Misano 12-0