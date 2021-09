Rugby, i biancorossi del "rugby al tocco" al primo torneo a Rimini

E' rugby-time per il RF79 che riassapora, col Minirugby e col Touch, la gioia del campo. I biancorossi del rugby al tocco hanno provato per primi la gioia di calcare il campo per un torneo vero ed a Rimini, ospiti del Gurkha Rugby, sono scesi in campo con ben due squadre che si sono confrontate con Barbones Parma, Gurkha Rimini, Besio Parma, Noceto, Imola e Valsamoggia. Quarto posto finale per i forlivesi con la squadra B ed ottava piazza per la squadra A. Nella settimana precedente al match presso lo sponsor Birreria Bifor erano state presentate le nuove maglie dedicate al touch griffate Macron, brand leader nello sport in generale e nel rugby in particolare, in collaborazione con i co-sponsor Siroscape Studio Progettista Architettonico e La Cicala e La Formica Società Agrituristica.

E' stata poi la volta dei minirugbysti delle varie categorie Under 5, Under 7, Under 9, Under 11 ed Under 13 a scendere in campo in casa degli Old Cesena Rugby per una prima serie di partite che hanno consentito agli educatori di valutare il lavoro effettuato fino ad oggi ed ai ragazzi di ritornare in campo e ritrovare la gioia di placcaggi e mete. Lunedì andrà in scena l'ultima giornata degli Open Day RF79. Commenta Giordano Di Bello: "Sono stati tre lunedì di prova dove si sono ritrovati sul nostro campo da rugby oltre 100 ragazzini nuovi che, insieme ai nostri minigiocatori, hanno potuto provare il nostro bellissimo sport e la nostra #rugbyfamily. Siamo stati estremamente soddisfatti del risultato ottenuto e contiamo di aumentare ancora il numero dei neofiti grazie all'ultimo Open Day del 27 settembre. L'orario per tutti i ragazzi nati dal 2009 al 2018 è dalle 17.30 alle 18.30, e sarà come presente un gazebo dove verranno date tutte le informazioni necessarie ai genitori dei nuovi arrivati". In settimana verranno ufficializzati tutti i calendari delle categorie Under 15, Under 17, Under 19 e Serie C, in modo che i biancorossi possano riprendere a full l'attività sportiva.