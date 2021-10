Rugby, il Forlì ospita all'Inferno Monti il Rimini: "Servirà più attenzione in attacco"

Esordio casalingo per i biancorossi dell' ER LUX RF79 che, sul terreno amico dell'Inferno Monti, affrontano il Rimini Rugby. Dopo la sofferta vittoria in quel di Faenza i ragazzi di coach Savini cercano il bis ed in settimana hanno lavorato duro per venire a capo dei problemi emersi nella prima uscita stagionale. Il tecnico biancorosso ha mischiato un po' le carte rispetto ai convocati nel primo incontro e nella lista dei ventidue hanno trovato spazio Nanni, Zanzani, Anacardi e Monier. "Serve solidità difensiva e, soprattutto, mantenimento del pallone nelle fasi offensive - dice il tecnico forlivese -. Se domenica scorsa la difesa è stata pressochè perfetta, in attacco abbiamo perso troppe volte l'ovale e questo non dovrà succedere domenica prossima". Dal fonte infermeria ancora fuori uso Giardini che, dopo lo scontro fortuito di domenica scorsa, dovrà stare fuori dal rettangolo verde per almeno altri quattordici giorni. Calcio d'inizio alle 15.30