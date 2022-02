Rugby, incontro interno per gli Aquilotti: arriva Colorno

Incontro interno per gli Aquilotti della prima squadra RF79 che continua il suo percorso in Serie C anche se è ormai estromessa dalla lotta promozione. I ragazzi di Coach Savini saranno impegnati fra le mura amiche dell'Inferno Monti con la squadra cadetta del Colorno Rugby, ovvero i Barbari del Po. Per Marzocchi e compagni sarà l'occasione buona per rialzare la testa dopo lo scivolone interno di domenica scorsa col Carpi Rugby. Moltissime le novità fra i biancorossi che, dopo un return-to-play abbastanza travagliato, potranno contare di nuovo sull'aiuto di Roncuzzi, Pezzi, Magnani, Vallicelli, Prata e Berti. Non saranno della contesa i centri Piegari e Zanzani, mentre Cerchier pare essersi rimesso in ordine e sarà a disposizione di Coach TIto. Calcio d'inizio ore 14.30