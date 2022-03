Rugby, l'Er Lux si esalta in difesa: i biancorossi battono con merito il Guastalla

Vittoria ampia nel punteggio per i biancorossi dell'Er Lux RF79 che, opposti agli emiliani del Guastalla, giocano un ottimo match in fase difensiva soffrendo però troppo nella mischia ordinata. "Una grande sofferenza in mischia chiusa alla quale abbiamo risposto con una difesa esaltante - sono le prime parole del coach Savini -. Siamo stati davvero determinati ed abbiamo bloccato ogni loro azione con una prestazione difensiva pressoché perfetta. Oltre ai premiati Pezzi e Marzocchi oggi la differenza è stata fatta anche dai placcaggi di Piegari e dal contributo dei giovanissimi Zuccherelli e Ghetti. L'esordio in prima squadra di Rossi, Magnani Jacopo e Silva sono la ciliegina sulla torta di questa giornata difficile, ma che ci ha visto uscire dal campo vincitori". Domenica prossima il XV biancorosso sarà in trasferta a Colorno, per un match che si preannuncia difficile ed impegnativo.

La partita

Con qualche problema di formazione i forlivesi partono subito forte e dopo soli 4 minuti sbloccano il tabellone con una meta di Vallicelli ben smarcato dal giovane Edoardo Ghetti il quale, però, manca la trasformazione. Dopo qualche minuto è sempre la squadra forlivese a marcare con il centro Prata bravo a raccogliere un calcio-passaggio dell'apertura Zuccherelli. Gli emiliani rimangono attaccati al match grazie ad una mischia decisamente superiore che costringe ripetutamente al fallo il pacchetto forlivese. Dopo aver passato indenni un'inferiorità numerica, gli ospiti accorciano le distanze con ad una meta di punizione per falli ripetuti su una mischia ai 5 metri e, con tredici minuti sul cronometro, si portano sul 12 a 7. Al 30' Magnani Andrea lascia il campo per infortunio al polpaccio ed il suo posto viene rilevato da Zaccariello, mentre qualche minuto dopo Marzocchi manca una punizione che avrebbe dato respiro ai padroni di casa. Si riprende con la difesa biancorossa che magistralmente blocca ogni folata offensiva del Guastalla. L'ultima azione della prima frazione porta altri punti in casa Er Lux con Ghetti Edoardo che riceve un calcio passaggio dell'apertura Zuccherelli, oggi vero mattatore dell'incontro nel gioco tattico, e consente alla sua squadra di chiudere la prima frazione sul 17 a 7.

Alla ripresa delle ostilità i forlivesi provano a menare le danze, ma senza palloni dalla base è un compito arduo. Al 43' Ghetti manca un piazzato e qualche minuto dopo Perugini si trova dietro ai pali per 10 minuti a causa dei ripetuti falli in mischia ordinata. Gli ospiti non ne approfittano mancando persino un facile calcio di punizione ed allora ci pensa, al 58', Marzocchi a dare un po' di respiro ai suoi centrando i pali da posizione non facile. E' il momento dei primi cambi con Tripi e Querci che lasciano il posto agli esordienti Magnani Jacopo e Rossi. Forlì è sempre in affanno e sale in campo Piegari che, in una sola azione di gioco, distribuisce 4placcaggi devastanti che consentono ai biancorossi di tenere inviolata la propria linea di meta. Ogni volta che i padroni di casa entrano nella metà campo avversaria sono cinici ed al 72' è ancora Vallicelli a depositare l'ovale in meta dopo l'ennesimo calcio passaggio dell'apertura forlivese. Gli ultimi minuti vedono l'ingresso in campo di Casadei, Monier e Silva che rilevano Anacardi, Roncuzzi e Ghetti. C'è comunque tempo per vedere il direttore di gara estrarre il secondo cartellino giallo a danno dei forlivesi, è Casadei ad andare dietro ai pali stavolta, e per la seconda meta di punizione sempre da mischia ordinata per gli ospiti prima che il Signor Celli di Arezzo mandi tutti al Terzo Tempo con il tabellone fissato sul 27 a 14 finale.