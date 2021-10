Rugby, la ripartenza dopo l'incubo pandemia: si presenta il Forlì 1979

Prenderà l via domenica 17 ottobre la nuova stagione della prima squadra del Rugby Forlì 1979. La struttura del campionato che prevede una prima fase territoriale seguita poi da una fase interregionale ed, eventualmente, il girone finale. Per la prima parte vedrà la compagine forlivese sfidare il Faenza Rfc (17 ottobre), il RImini Rugby (24 ottobre) ed il Ravenna Rfc (7 novembre). La squadra è stata presentata nell'area eventi dell'azienda Er Lux, main sponsor della prima squadra. "Aldilà del risultato sportivo questa stagione deve segnare, per tutti, la ripartenza dopo l'incubo pandemia", ha evidenziato il patron Emanuele RInieri.

All'inaugurazione era ovviamente presente il presidente Paolo Satanassi, con brindisi di buon auspicio con coach Savini e tutta la squadra. Alla presentazione era presente il consigliere comunale Albert Bentivogli, che ha sottolineato come la realtà del Rugby Forlì 1979 sia "un patrimonio dela città per passione e valori trasmessi". La divisa ufficiale è firmata Macron, mentre sulla nuova maglia da riscaldamento prepartita ci sarà il logo dell'Associazione "Ciao Filo", che porta avanti il messaggio di guida sicura e sicurezza nelle strade.