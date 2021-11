Rugby, le partite in programma dei giovani

Con la Prima Squadra a riposo in attesa di conoscere il calendario della seconda fase del campionato di Serie C, l'attenzione è tutta per i giovani del Rugby Forlì 1979 che scenderanno in campo domenica con le categorie Under 19, Under 17 ed Under 15.

I ragazzi della GenCom RF79 Under 19 scenderanno in campo domenica all'ora di pranzo con il Romagna RFC, a Cesena, ed affronteranno i coetanei del Carpi per la prima partita della seconda fase territoriale cercando di bissare il successo ottenuto qualche settimana fa in terra emiliana. Fra i biancorossi rientrano Gherardi e Ahoua, ma non sarà della contesa Minardi.

Calcio d'inizio ore 12.30

Per i giovani della ARLAM RF79 Under 17, impiegati nella squadra EST del Romagna RFC, l'impegno esterno con il Reggio Rugby è sicuramente probante e stimolante. I ragazzi di Coach Temeroli, in costante crescita incontro dopo incontro, affronteranno una squadra ostica che attualmente occupa la seconda piazza del girone, dietro la corazzata Parma, ma che non è inarrivabile e che, in caso di vittoria, può essere raggiunta nel punteggio generale in classifica.

Calcio d'inizio ore 12.30

Anche i ragazzi del Panificio di Camillo RF79 Under 15 impegnati nella squadra Forlì/Cesena domenica sarà Match Day e, opposti a Imola e Noceto, avranno un bel banco di prova per valutare i propri progressi.

Calcio d'inizio ore 10.00

GenCom RF79 Under 19

Romagna RFC - Carpi Rugby, domenica 14 novembre 12.30, Stadio del Rugby Cesena

ARLAM RF79 Under 17

Reggio Rugby - Romagna RFC EST, domenica 14 novembre 12.30, Reggio Emilia

Il Panificio di Camillo RF79 Under 15

Festival con Imola Rugby e Noceto Rugby, domenica 14 novembre ore 10.00, Stadio del Rugby Inferno Monti Forlì.