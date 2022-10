Rugby, parte la stagione del Forlì: trasferta a Parma con tanta fiducia

Primo impegno ufficiale per la squadra di coach Savini che, in quel di Parma, affronta la squadra Cadetta del Parma Rfc. Gli emiliani sono reduci dal buon successo ottenuto in casa del Faenza domenica scorsa e cercheranno punti pesanti per garantirsi il passaggio alla griglia di ammissione nella poule promozione. I biancorossi, reduci da un ottimo precampionato e forti di un eccellente lavoro atletico fatto dal preparatore Di Giacomo, salgono a Parma per fare il colpaccio e, nonostante le assenze di Piegari e Pezzi, la fiducia è tanta.

"Abbiamo lavorato molto e bene e, soprattutto, siamo riusciti a curare qualche dettaglio in situazioni di gioco dove lo scorso anno eravamo deficitari - esordisce coach Savini -. L'apporto dato alla mischia da Coppola Michelangelo, giovane pilone del Romagna Rugby che collabora con noi come allenatore della mischia, è stato fondamentale ed i ragazzi sono estremamente fiduciosi. Le buone prestazioni con Faenza e Mugello nella pre-season fanno ben sperare ed ora è tempo di andare a raccogliere i frutti del lavoro fatto fino ad ora" dice un Coach Savini molto carico".

La squadra è praticamente la stessa della scorsa stagione, eccezion fatta per il forte avanti genovese Melani che quest'anno vestirà la maglietta forlivese. Per questa prima parte del campionato gli Aquilotti Biancorossi disputeranno le proprie partite interne all' Inferno Monti, come dice il presidente Satanassi: "Non vogliamo correre ed abbiamo la fortuna di poter utilizzare ancora il nostro storico impianto in attesa che siano terminati i lavori nella nostra nuova casa di Villa Selva. Nello specifico abbiamo riscontrato, non per colpa nostra, qualche difficoltà nella produzione dei pali e la ditta produttrice sta ritardando la consegna. Per questo non vogliamo affrettare i tempi e fare le cose per bene". E', quindi, tutto pronto per il kick off della stagione 2022/23 ed ora sarà il campo ad emettere i verdetti. Calcio d'inizio ore 15.30

Altre squadre RF79 impegnate nel weekend

Il Panificio di Camillo Under 15 RF79

Pieve di Cento - RF79 U15, domenica 16 ottobre ore 10.00, Campo Sgorbati, Pieve di Cento

Conad SuperStore Bengasi Under 13 RF79

Festival Eni, domenica 16 ottobre ore 10.00, Parco Teodorico Ravenna