Rugby, penultimo atto della stagione: gli 'aquilotti biancorossi' a Rimini per restare in testa

Penultima gara stagionale per gli Aquilotti Biancorossi che in trasferta a Rimini cercano i 5 punti per mantenere la testa della classifica del girone territoriale. Il tecnico forlivese potrà contare, finalmente, sulla seconda linea Ghetti Leonardo, al rientro dopo un lungo stop, mentre terrà ancora a riposo precauzionale il centro Piegari. I mercuriali si avviano alla fine di questa stagione che fino ad ora ha dato segnali estremamente positivi in merito all'innesto dei giovani Under 19 approdati in prima squadra.

"Abbiamo impiegato più o meno stabilmente sei ragazzi della nostra squadra giovanile e le risposte avute sono state superiori alle aspettative - dice soddisfazione coach Savini -. Il gruppo li ha accolti con grande entusiasmo e la freschezza che hanno portato nel nostro gioco, unita alla qualità, hanno fatto sì che la squadra crescesse insieme a loro. Il percorso di integrazione è stato graduale e siamo molto orgogliosi di vedere che il lungo lavoro fatto nelle giovanili ha dato il frutto sperato. I veterani della squadra, Marzocchi, Magnani Andrea e Giardini in primis, hanno "accompagnato" i nuovi ragazzi in questa avventura e l'amalgama che ne è uscito è stato un mix vincente". I forlivesi, a Rimini, scenderanno motivati e concentrati in quanto non vogliono incappare in fastidiosi passi falsi e cercheranno di indirizzare l'incontro dalla loro parte sin dalle battute iniziali del match. Calcio d'inizio ore 15.30