Rugby, senior a riposo: l'attenzione è tutta rivolta all'attività giovanile

Con la Prima Squadra a riposo in attesa dell'ultimo turno del girone preliminare di Serie C, l'attenzione è tutta rivolta all'attività giovanile con le categorie Under 19, Under 13, Under 11, Under 9, Under 7 ed Under 5 in campo. La squadra GenCom RF79 U19, tutorata dal Romagna RFC, scenderà in campo domenica alle 12.30 sul terreno di Ravenna per affrontare il Rugby Colorno 1975 che cerca punti preziosi per raggiungere la vetta della classifica del girone. Infortunati Ghetti, Sala e Ahoua, i forlivesi vogliono bissare lo splendido successo di domenica scorsa a Carpi e chiudere il girone di qualificazione nel miglior modo possibile.

I piccoli rugbysti del Conad SuperStore Bengasi MiniRugby RF79 scenderanno in campo in Valsamoggia per il Festival organizzato dalla locale squadra ed incroceranno i tacchetti con i coetanei di Reno Bologna, Bologna 1928, Fortitudo Bologna e Valsamoggia Rugby. Sarà una vera giornata di divertimento e rugby a suon di placcaggi e mete. In campo anche la squadra BiFor RF79 Touch che sempre in Valsamoggia affronteranno i padroni di casa per un incontro amichevole.