Rugby serie C, Forlì asfalta Rimini: nove mete, finisce 51-0

Esordio casalingo col botto per i biancorossi dell' ER LUX RF79 che, sul terreno amico dell' Inferno Monti, piega la resistenza della giovane squadra del Rimini Rugby segnando ben 9 mete e chiudendo la contesa nei primi quaranta minuti dell'incontro. Con una formazione leggermente rivista rispetto a quella di sette giorni fa i ragazzi di Coach Savini macinano gioco e trovano sin da subito il bandolo della matassa. Gli avanti riescono a macinare gioco e metri rendendo agevole il compito al largo per i trequarti che trovano ripetutamente la meta con Marzocchi, Piegari e Vallicelli. In fase difensiva i placcaggi del giovane Prata danno sicurezza a tutta la squadra mentre la differenza in ogni situazione di gioco è fatta dalle terze linee Roncuzzi, Fela e Cerchier. Il flanker biancorosso Roncuzzi, infatti, a fine incontro è stato premiato come MVP da Coach Savini ed ha ricevuto il box offerto dallo sponsor Bifor. Ora per i forlivesi, in testa alla classifica con 9 punti, una settimana di riposo prima del duro match di Ravenna con una delle squadre più solide del minigirone iniziale.



"Abbiamo gestito bene tutte le fasi dell'incontro e alla fine il lavoro è stato eseguito nel migliore dei modi" sono le prime parole di un soddisfatto tecnico Savini. "Ci sono stati netti miglioramenti rispetto all'incontro di Faenza e questo ha consentito di gestire l'incontro dall'inizio alla fine. Sono particolarmente soddisfatto della performance dei giovani Prata e Vallicelli e sono orgoglioso di aver fatto esordire due giovanissimi come Casadei e Anacardi" conclude il nostro Tito.

Da segnalare l'ottima cornice di pubblico che, dopo due anni, è tornato ad assistere ad un incontro di rugby.

ER LUX RF79 - Rimini Rugby 51-0

FORMAZIONE

Vallicelli, Alonzi, Prata, Piegari, Gortari, Marzocchi, Toledo, Roncuzzi, Fela Sa, Cerchier, Ciotola, Ghetti, Perugini C, Magnani, Perugini A.

A disposizione ed entrati: Tripi, Casadei, Anacardi, Monier, Zanzani, Biondo, Nanni.

All. Savini

MARCATORI

Marzocchi 16 (2 mete 3 trasformazioni), Roncuzzi 15 (3mete) Fela 10 (2 mete) Vallicelli e Piegari 5 (1 meta)

SERIE C Risultati

ERLUX RF79 -Rimini Rugby 51-0

Ravenna RFC - Faenza RFC 13-16

SERIE C Classifica

ER LUX RF79 9pti

Ravenna RFC 6 pti

Faenza RFC 5 pti

Rimini Rugby 0 pti

ALTRI RISULTATI RF79

GenCom RF79 U19

Carpi Rugby - Romagna RFC 10-34

ARLAM RF79 U17

Viadana Rugby - Romagna RFC II 55-12

Il Panificio di Camillo RF79 U15

RF79/Cesena Rugb - Rimini Rugby/Misano Rugby 17-17