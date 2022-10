Rugby serie C, il Forlì impegnato nella sfida decisiva per l'accesso ai gironi della promozione

Esordio casalingo per i biancorossi di coach Savini che, in quel di Forlì, incrociano i tacchetti con il Faenza Rugby e si giocano l'ultimo posto disponibile per l'accesso ai gironi della promozione. I forlivesi, che hanno letteralmente buttato alle ortiche la partita a Parma la settimana scorsa, ritroveranno fra le proprie fila Pezzi e Piegari, assenti sette giorni fa, mentre non saranno dell'incontro Toledo (squalificato) e Melani. E' un incontro determinante per la stagione degli Aquilotti ed il tecnico forlivese carica i suoi:"giochiamo in casa quindi, sicuramente, non lesineremo sudore ed impegno. Sputeremo sangue e non molleremo fino al fischio finale".

Parma ha ipotecato il primo posto con due successi , quindi, per la seconda piazza è lotta fra l' ER Lux RF79 ed i manfredi con questi ultimi che hanno un piccolissimo vantaggio in termine di differenza punti con un +2 che potrebbe tornar comodo per loro in caso di parità. Calcio d'inizio ore 15.30

Touch Rugby

Esordio stagionale nel Torneo dei Ducati per il BiFOR RF79 guidato da Coach Valmori. A Parma, ospiti dei Barbones Parma, i forlivesi hanno centrato la sesta posizione (su 15 squadre) vincendo due incontri, pareggiandone uno e perdendone tre. BiFOR RF79-Piacenza 3-1, BiFOR RF79-Cremona 0-0, BiFOR RF79-Opera Milano 2-0, BiFOR RF79-Besiò Parma 0-3, BiFOR RF79-Colorno 1-2, BiFOR RF79-Imola 0-2.