Rugby serie C, ritorno in campo per Forlì: è subito derby contro Faenza

Riprende, dopo 20 lunghi mesi di stop, il campionato di Serie C che vede i forlivesi impegnati sul campo di Faenza. I biancorossi, guidati da Coach Savini, tornano in campo con molte novità ed una formazione decisamente rivoluzionata rispetto a quella di quasi due anni fa. A dirigere la mischia ci sarà il mediano Toledo, mentre i giovani Prata, Fela Suahil e Vallicelli daranno freschezza alla linea dei trequarti. Tanta serenità nell'ambiente biancorosso per questa ripartenza, come si evince dalle parole del Presidente Satanassi che ieri sera ha salutato la squadra nella tradizionale cena prepartita: "Dobbiamo scendere in campo per divertirci e per ricostruire tutto, senza paure ma con la consapevolezza che sarà un percorso lungo e non sempre agevole" ha detto il Presidentissimo biancorosso, che poi ha concluso con "e comunque io gioco sempre per vincere" che ha scatenato l'ovazione di tutti gli Aquilotti presenti. Scendendo nel tecnico coach Savini dice: "In queste ultime settimane ho visto una gran crescita nel gioco e nella forma dei ragazzi. C'è ancora molto da fare, ma la strada è quella giusta". Dunque per i forlivesi dell'ER LUX RF79 è giunto il momento di scendere in campo e dimostrare tutto il proprio valore. Calcio d'inizio ore 15.30.

Altri incontri RF79

GenCom RF79 Under 19

Bologna Rugby Club vs Romagna RFC U19

Domenica 17 ottobre ore 10.30, Centro Bonori, Bologna

ARLAM RF79 Under 17

Romagna RFC vs Parma RFC

Domenica 17 ottobre ore 12.30, Stadio del Rugby Inferno Monti Forlì

Il Panificio di Camillo RF79 Under 15

Romagna Sud vs Bologna Rugby Club

Domenica 17 ottobre ore 11.00, Centro Zanelli-Tassinari Imola