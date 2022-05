Ultimo impegno casalingo per il Rugby Forlì. Sul rettangolo del Monti arrivano i "cadetti" del Bologna

Ultimo impegno casalingo del campionato 2021/22 per l'Er Lux Rf79 che affronta la squadra cadetta del Bologna Rugby Club. Alle 15,30, sull'erba dell'Inferno Monti, i ragazzi di Coach Savini proveranno a centrare la vittoria e, così, rimanere attaccati alle posizioni di vertice del girone territoriale nel quale sono stati inclusi e dove i felsinei, al momento, guidano la classifica con 5 punti di vantaggio sui forlivesi, ma con un incontro in più disputato. I biancorossi saranno ancora senza Piegari e Ghetti Leonardo, ma ritrovano Pezzi e Zuccherelli, assenti nell'incontro a Castel San Pietro. Sarà un incontro molto equilibrato dove i mercuriali daranno tutto per ben figurare nell'ultima partita interna stagionale davanti ai propri tifosi e davanti ai vertici dello sponsor Er Lux che, oltre ad essere il main sponsor del sodalizio forlivese, sarà anche lo sponsor di giornata del Match Day. Calcio d'inizio ore 15.30

Altri impegni

Il Panificio di Camillo RF79 Under 15. Triangolare a RImini con RImini Rugby e Ravenna RFC, domenica 8 maggio ore 10.00, Campo da Rugby Rivabella (Rimini).