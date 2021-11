Rugby, serie C: ultimo impegno per la fase di qualificazione della squadra forlivese

Ultimo impegno per la fase di qualificazione per i ragazzi di Coach Savini che scendono in campo a Ravenna opposti ai padroni di casa che tallonano, in seconda posizione, i forlivesi. I biancorossi cercano punti preziosi per completare questa prima fase in vetta alla classifica per poter poi affrontare i prossimi gironi nella parte alta del tabellone e provare ad agganciare il girone promozione nell'ultima fase della stagione. La squadra biancorossa scenderà in campo con qualche assenza dovuta ad infortuni, ma il morale è alto ed i ragazzi hanno lavorato benissimo durante lo stop e sono pronti all'incontro. In mattinata la dirigenza biancorossa e gli atleti saranno presenti all'inaugurazione della Rotonda di Via Bertini dedicata al Rugby Forlì 1979. Calcio d'inizio ore 14.30.

Ravenna RFC - ER LUX RF79, domenica 07 novembre 14.30, Centro Dribbling Ravenna