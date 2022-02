Rugby, torna in campo la prima squadra Er Lux RF79

Domenica ore 14.30, torna in campo allo Stadio del Rugby Inferno Monti, la squadra di rugby. Dopo due mesi di sosta, dovuta all'aggravarsi della situazione pandemica su scala nazionale, torna in campo la Prima Squadra ER LUX RF79 che sul terreno amico dell' Inferno Monti affronterà il Carpi Rugby. Nei biancorossi saranno tanti gli assenti non ancora in regola col Return-to-play e Coach Savini ha dovuto stravolgere la formazione inserendo molti elementi della squadra Under 19. Nella lista dei convocati trova spazio il rientrante Zaccariello Marco mentre, fra gli altri, non saranno della contesa Roncuzzi e Pezzi. "Sicuramente la sosta ha interrotto il percorso che avevamo cominciato, ma piano piano abbiamo ripreso a lavorare e l'obiettivo rimane quello di andare in campo comunque competitivi" dice Tito. "Abbiamo molta gente ferma che recupereremo strada facendo per cui con grinta e determinazione andiamo avanti per la nostra strada". Calcio d'inizio ore 14.30