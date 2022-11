Rugby, ultima partita della seconda fase per gli Aquilotti della ER Lux RF79

Ultima partita della seconda fase per gli Aquilotti della ER Lux RF79 che, sull'erba amica dell'Inferno Monti, affrontano gli emiliani del Rugby Carpi. Per Capitan Marzocchi e compagni è tempo di riscattare le ultime prestazioni decisamente al di sotto degli standard forlivesi. Nel XV iniziale troverà spazio Melani, autore di una prova convincente sette giorni fa a Ferrara, mentre in panchina rientra Toledo, dopo aver scontato tre settimane di squalifica.

Ai forlivesi serve una vittoria per arrivare nella posizione più alta possibile del ranking regionale, in attesa di capire dalla FIR quante squadre saranno ammesse ai gironi di promozione in Serie B. "Piacenza a parte abbiamo sempre giocato delle ottime partite ed è il momento di raccogliere punti e toglierci qualche soddisfazione - dice coach Savini -. Stiamo lavorando sulla costruzione di una rosa ampia per avere più possibilità e opzioni possibili, e in quest'ottica ho fatto alcuni cambiamenti sia nei Primi XV che nella panchina. Credo molto nella competizione interna ed i risultati arriveranno". In mattinata, alle 10.00 scenderanno in campo i ragazzi dell'Under 15, mentre la Under 19 salirà a Colorno. Calcio d'inizio alle 14.30.