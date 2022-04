Rugby, una domenica ricca di emozioni: partita dentro il carcere di Bologna

Giornata particolare per i ragazzi dell'Er Lux Rf79 impegnati all'interno delle mura della casa circondariale di Bologna con la squadra del progetto Giallo Dozza, tutorato dal Bologna Rugby Club. I biancorossi, per l'occasione guidati da Coach Zuccherelli in sostituzione dell'ancora convalescente Savini, hanno vissuto una giornata emotivamente molto forte, in un ambiente insolito e vivendo un terzo tempo molto intenso con i ragazzi inseriti nel percorso Giallo Dozza.

"Inizialmente eravamo curiosi e spaesati - dice il tecnico forlivese -, perchè era la nostra prima partita all'interno delle mura di cinta. La squadra Giallo Dozza merita davvero il sostegno di tutto il mondo ovale e questo progetto consente a questi ragazzi, che sanno di avere sbagliato, di avere un momento di svago all'interno della loro routine settimanale. Il discorso sportivo, per tutta la giornata, è passato in secondo piano anche se entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto per portare a casa la posta in palio. Noi, anche in virtù dei numerosi cambi a disposizione contro i nessuno loro, alla lunga abbiamo preso il sopravvento, ma i padroni di casa sono riusciti a segnarci due mete mentre erano in inferiorità numerica e questo è davvero un gran segnale per il loro team".

Durante il terzo tempo il club forlivese ha omaggiato con gadget biancorossi (sciarpe e berretti) alcuni ragazzi della squadra Giallo Dozza che si sono distinti durante il match, mentre il tecnico ed il presidente del progetto sono stati omaggiati con una cravatta Rf 79. Mattatore della giornata Capitan Marzocchi con 19 punti, frutto di una meta e 7 trasformazioni, mentre le altre 8 mete sono state segnate da ben 7 giocatori diversi. Ora l'Er Lux RF79 godrà di due settimane di stop prima del prossimo incontro del 24 aprile con Castel San Pietro.

Il tabellino

Giallo Dozza-RF79 15-59

Formazione: Marzocchi, Giardini (47' Nanni D), Prata (47' Ghetti E), Piegari, Vallicelli, Zuccherelli E, Toledo (65' Zanzani), Fela, Querci (61' Nanni R), Anacardi (47' Bombardini), Casadei (47' Rossi), Pezzi (30' Roncuzzi), Magnani A, Tripi, Perugini C.

Marcatori: Marzocchi 19 punti (1 meta, 7 trasformazioni), Piegari 10 pti (1m), Prata, Fela, Querci, Magnani, Roncuzzi, Ghetti E 5 pti (1m).

Nella foto la formazione biancorossa col coach