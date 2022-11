Sale in sella al cavallo dell'amico che non c'è più e vince la gara internazionale: la storia di Manuel Cortesi

E' l più importante evento Internazionale dell'anno dedicato al Reining (Equitazione western). A vincerlo, sabato al Palafiera Cavalli di Verona, è stato Manuel Cortesi, classe 1992, atlet aprofessionista tesserato Fise di Forlimpopoli, agonista del settore equestre reining e pluricampione europeo ed internazionale, che si è aggiudicato lo Special Event Irha - Irhba - Nrha Futurity 3 Yrs Old Open Level 4. L'evento riscuote interesse a livello internazionale per gli appassionati di questo sport: Cortesi a gareggiato in sella al cavallo di razza Quarter di nome July Joe Snap di proprietà del collega atleta amico fraterno Giacomo Ronchi (per gli amici Jack) di Forli, quest'ultimo purtroppo deceduto improvvisamente ad inizio ottobre.

Il Futurity 3 Yrs Old è la gara più importante di ogni anno per la quale tutti i professionisti di questa disciplina equestre agonistica vorrebbero vincere una volta nella vita. I genitori di Giacomo hanno desiderato che il cavallo con cui il propio figlio si stava preparando a gareggiare per questo importantissimo evento sportivo, fosse portato in gara da Manuel al fine di onorare la memoria del figlio deceduto. Questo rende ancor più significativa e meritevole la vittoria: per Manuel è stata infatti una grossa responsabilità a livello emotivo, come evidenziato anche nelle parole dei commentatori della gara, nonché dall’intervista di Manuel, rilasciata a fine gara.