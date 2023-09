Samuele Marchetti dominatore assoluto della prova di Coppa Italia di Zona Aci-Kart a Pomposa

Samuele Marchetti dominatore assoluto della prova di Coppa Italia di Zona Aci-Kart, che si è disputata lungo i 1200 metri del tracciato di Pomposa. Per il portacolori del Racing Team Le Fonti si tratta del primo successo col telaio "Kart Republic". Il weekend di gara è partito alla grande con la pole position, conquistata col crono di 52"870. Nella prefinale il pilota forlivese ha imposto un passo inavvicinabile i suoi avversari, tagliando il traguardo con un margine di oltre un secondo su Andres Zanotti e di due secondi su Lorenzo Bellardi.

Nella finale che si è disputata ad un orario insolito, alle 18, Marchetti ha preso la testa della gara, con Zanotti subito in scia e molto competitivo. Marchetti è riuscito a tenere alta la concentrazione, evitando errori su una pista molto scivolosa visto l’orario e con l’asfalto a temperature molto basse. Alla fine ha alzato le braccia con tre decimi di vantaggio su Zanotti, mentre a completare il podio ci ha pensato Bellandi, giunto ad un secondo e mezzo dal vincitore.

Marchetti ha fatto un grande passo in avanti dopo la gara di Sarno, adattando la sua guida a questo nuovo e performante telaio Kart Republic messo a disposizione e assistito in gara dalla King Racing Kart di Victor Busato. Sempre impeccabile il motore TM dei fratelli Brunelli che seguono il pilota forlivese in tutte le sue gare. Il pilota del Racing Team Le Fonti dopo la gara di Pomposa è al comando della classifica della Coppa Italia Aci-Karting terza zona a due gara dalla fine, il prossimo appuntamento con la Coppa Italia è per il 8 ottobre sulla pista Cogis Kart di Corridonia (Macerata).